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Экспресс-выпечка к чаю: рецепт шоколадного пирога из самых доступных продуктов – бюджетно и вкусно

Опубликовано: 28 августа 2026 14:07
 Проверено редакцией
Экспресс-выпечка к чаю: рецепт шоколадного пирога из самых доступных продуктов – бюджетно и вкусно
Экспресс-выпечка к чаю: рецепт шоколадного пирога из самых доступных продуктов – бюджетно и вкусно
Городовой ру
Рецепт быстрого и вкусного торта

Представляем вашему вниманию рецепт приготовления пирога «Негритёнок», который займёт достойное место в вашем повседневном меню. Это блюдо идеально подходит для тех случаев, когда возникает желание побаловать себя и своих близких изысканным десертом к чаю. Процесс его приготовления не требует применения сложных кулинарных техник.

Ингредиенты:

  • Кефир или ряженка — 220 мл;
  • манная крупа — 170 г;
  • какао-порошок — 1 ст.л.;
  • банан — 1 шт.;
  • малина — по желанию;
  • сахар — 100 г;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — по вкусу;
  • разрыхлитель — 1 ч.л.;
  • какао — 1 ст.л.;
  • сахарная пудра — 1 ст.л.;
  • крахмал — 1 ч.л.;
  • холодная вода — от 2 ст.л. (по вкусу).

Приготовление:

Соедините манную крупу с кефиром и оставьте на 20 минут для набухания. Добавьте сахар, какао, соль, ванилин, разрыхлитель и тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Вылейте половину подготовленного теста в форму, затем равномерно распределите нарезанные кусочки банана и малину. Залейте оставшимся тестом.

Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40–45 минут.

Готовый шоколадный пирог «Негритёнок» отличается превосходным вкусом и рассыпчатой текстурой. Добавление малины и банана придает ему легкую пикантную нотку.

Ранее мы рассказали, как приготовить лепешки по-мароккански.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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