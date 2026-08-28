Экспресс-выпечка к чаю: рецепт шоколадного пирога из самых доступных продуктов – бюджетно и вкусно

Представляем вашему вниманию рецепт приготовления пирога «Негритёнок», который займёт достойное место в вашем повседневном меню. Это блюдо идеально подходит для тех случаев, когда возникает желание побаловать себя и своих близких изысканным десертом к чаю. Процесс его приготовления не требует применения сложных кулинарных техник.
Ингредиенты:
- Кефир или ряженка — 220 мл;
- манная крупа — 170 г;
- какао-порошок — 1 ст.л.;
- банан — 1 шт.;
- малина — по желанию;
- сахар — 100 г;
- соль — щепотка;
- ванилин — по вкусу;
- разрыхлитель — 1 ч.л.;
- какао — 1 ст.л.;
- сахарная пудра — 1 ст.л.;
- крахмал — 1 ч.л.;
- холодная вода — от 2 ст.л. (по вкусу).
Приготовление:
Соедините манную крупу с кефиром и оставьте на 20 минут для набухания. Добавьте сахар, какао, соль, ванилин, разрыхлитель и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Вылейте половину подготовленного теста в форму, затем равномерно распределите нарезанные кусочки банана и малину. Залейте оставшимся тестом.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 40–45 минут.
Готовый шоколадный пирог «Негритёнок» отличается превосходным вкусом и рассыпчатой текстурой. Добавление малины и банана придает ему легкую пикантную нотку.
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