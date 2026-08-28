Транспорт Петербурга меняется: ранний автобус из Колпино и волонтеры в Рыбацком

Общественный транспорт Петербурга и пригородов подстраивают под запросы пассажиров.

С сентября добираться до работы станет удобнее жителям Колпино, а на станции Рыбацкое пассажирам электричек помогают сориентироваться в новых маршрутах.

Автобус № 330 будет выезжать на 25 минут раньше

Жители Колпино неоднократно просили городские службы сдвинуть график первого автобуса. Многим не хватало именно этих минут, чтобы без спешки успеть на метро и вовремя приехать на работу.

Транспортники пошли навстречу. С 1 сентября по будним дням первый автобус № 330 отправляется от вокзала Колпино в 05:00 (раньше он выезжал в 05:25). Маршрут идет прямо до станции метро «Шушары».

На станции Рыбацкое дежурят волонтеры

Сейчас на Московском железнодорожном направлении идут плановые путевые работы. Из-за этого расписание и привычные маршруты электричек временно изменились.

Для ежедневных пассажиров это стресс: не всегда понятно, куда идти и где искать нужный поезд. Чтобы избежать хаоса, на станции Рыбацкое высадился волонтерский десант. За два дня ребята помогли уже более 500 людям.

Какую помощь можно получить на станции?

Волонтеры работают прямо на перронах и у входов. Они помогают абсолютно всем и отвечают на любые вопросы:

Показывают дорогу. Объясняют, как быстро дойти до метро, где находятся кассы и как пройти к временным платформам.

Объясняют, как быстро дойти до метро, где находятся кассы и как пройти к временным платформам. Помогают физически. Носят тяжелые чемоданы и сумки пожилым людям. Помогают мамам с детьми спустить или поднять коляски.

Волонтеры будут дежурить на станции до тех пор, пока движение поездов не вернется в привычное русло, а пассажиры не привыкнут к изменениям.

Где проверять актуальное расписание?

Городские службы напоминают: трафик и маршруты постоянно анализируют. Если пассажиры массово жалуются на неудобный график, его стараются корректировать.

Чтобы не опоздать на свой рейс, проверяйте расписание автобусов, троллейбусов и трамваев заранее. Самая свежая информация всегда есть на официальном Портале общественного транспорта Санкт-Петербурга.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в сентябре перекроют полосы на «Коле» и «Сортавале».