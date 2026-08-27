Колея, новые метеодатчики и 40 км/ч на спидометре: в сентябре перекроют полосы на «Коле» и «Сортавале»

На выездах из Петербурга начинается сезон больших пробок.

Конец лета и начало осени принесут автолюбителям Ленинградской области серьезные неудобства. На двух популярных федеральных трассах во Всеволожском районе начинается ремонт. Дорожники урежут полосы на «Коле» и «Сортавале».

Трасса «Кола»: сложности у Кудрово

Первые ограничения стартовали уже 27 августа на 13-м километре трассы Р-21 «Кола». Ремонт продлится до 13 сентября, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На выезде из Кудрово перекроют полосу съезда на Мурманское шоссе по направлению в область. На этом участке введут жесткое ограничение скорости — не более 40 км/ч.

Зачем это нужно?

Здесь строят развязку для будущего транспортного узла «Кудрово». Этот проект ждали давно: он должен связать станцию метро, автобусы и шоссе. Но пока идет стройка, выехать из и без того проблемного Кудрово станет еще сложнее.

Трасса «Сортавала»: ремонт до середины октября

С 1 сентября по 15 октября дорожники займут участок трассы А-121 «Сортавала» с 25-го по 35-й километр. Это отрезок от отвязки на Скотное в сторону Агалатово.

Схема ограничений такая:

Работы идут только днем — с 08:00 до 20:00.

Трассу будут ремонтировать кусками по 5 километров.

В обоих направлениях из двух полос останется только одна.

Скорость на открытой полосе снизят до 40 км/ч.

Что будут делать?

Спектр работ большой. На трассе уберут глубокую колею, которая особенно опасна в осенние дожди. Также дорожники укрепят обочины, починят мостовые швы и обновят датчики метеостанций, чтобы зимой точнее следить за гололедом.

К чему готовиться водителям?

Сентябрь — время, когда трафик традиционно растет. Люди возвращаются из отпусков, везут детей в школы, а по выходным закрывают дачный сезон.

Ремонт на «Сортавале» сильно ударит по дачникам: по воскресеньям на въезде в город гарантированы заторы. А задержки на «Коле» добавят головной боли жителям Кудрово и тем, кто едет в сторону Кировска.

Совет простой: перед выездом всегда включайте навигатор и закладывайте на дорогу минимум на 20–30 минут больше обычного.

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