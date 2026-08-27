Величайший дар важнее гордости — берегите его изо всех сил: так завещал мудрец Омар Хайям

Омар Хайям, выдающийся персидский поэт, в своих рубаи глубоко осмысливает вопросы бытия, любви и человеческих переживаний. Одно из его известных четверостиший гласит:
Быть в плену у любви, сердце, сладко тебе, В прах склонись, голова, перед милой в мольбе. Не сердись на капризы прекрасной подруги. Будь за то, что любим, благодарен судьбе
В своих строках Хайям превозносит любовь как наивысший дар. Любовь захватывает сердце, принося как радость, так и страдания, однако именно в этом проявляется ее мощь. Покорность перед возлюбленным символизирует искреннюю преданность и уважение, которые должны превосходить гордыню.
Поэт также подчеркивает неизбежность человеческих слабостей, но истинная любовь проявляет терпимость и снисходительность. Благодарность за саму возможность любить и быть любимым — ключевая идея рубаи. Эти мудрые изречения сохраняют свою актуальность и в наши дни, способствуя осознанию ценности любви и ее значимости в нашей жизни.
Ранее мы рассказали, как научиться себя понимать.