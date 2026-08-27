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Отдраите всю кухню, пока идет реклама: средство растворяет вековой жир на глазах — липкой пыли как не бывало

Опубликовано: 27 августа 2026 19:44
 Проверено редакцией
Отдраите всю кухню, пока идет реклама: средство растворяет вековой жир на глазах — липкой пыли как не бывало
Отдраите всю кухню, пока идет реклама: средство растворяет вековой жир на глазах — липкой пыли как не бывало
Городовой ру
Как быстро справиться с загрязнениями на кухне

Кухонное пространство часто бросает нам вызов для поддержания чистоты, поскольку жировые отложения и липкий налет образуются довольно быстро. Тем не менее, существует простое и эффективное средство, позволяющее устранить даже стойкие загрязнения всего за несколько минут.

Состав легко приготовить, используя всего два компонента

Для его приготовления потребуется 150 мл водки (или разбавленного медицинского спирта) и 1,5 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла. Хотя в некоторых источниках рекомендуется использовать средство для мытья посуды, опыт показывает, что хозяйственное мыло обеспечивает более высокую эффективность.

Инструкция по применению

Компоненты следует смешать в емкости с распылителем. Полученный раствор наносится на загрязненные поверхности, выдерживается в течение тридцати секунд, после чего смывается. Средство успешно справляется как со свежими, так и с застарелыми загрязнениями. Кроме того, оно отличается экологичностью и обладает дезинфицирующими свойствами. Запах спирта быстро улетучивается.

Ранее мы рассказали, зачем класть в раковину лист бумаги.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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