Отдраите всю кухню, пока идет реклама: средство растворяет вековой жир на глазах — липкой пыли как не бывало

Кухонное пространство часто бросает нам вызов для поддержания чистоты, поскольку жировые отложения и липкий налет образуются довольно быстро. Тем не менее, существует простое и эффективное средство, позволяющее устранить даже стойкие загрязнения всего за несколько минут.
Состав легко приготовить, используя всего два компонента
Для его приготовления потребуется 150 мл водки (или разбавленного медицинского спирта) и 1,5 столовые ложки жидкого хозяйственного мыла. Хотя в некоторых источниках рекомендуется использовать средство для мытья посуды, опыт показывает, что хозяйственное мыло обеспечивает более высокую эффективность.
Инструкция по применению
Компоненты следует смешать в емкости с распылителем. Полученный раствор наносится на загрязненные поверхности, выдерживается в течение тридцати секунд, после чего смывается. Средство успешно справляется как со свежими, так и с застарелыми загрязнениями. Кроме того, оно отличается экологичностью и обладает дезинфицирующими свойствами. Запах спирта быстро улетучивается.
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