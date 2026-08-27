27 августа 1863 года: день, когда Петербург встал на рельсы

Тогда на улицы Северной столицы выехал новый транспорт — знаменитая конка.

В Петербурге 160 лет назад на улицах не было ни метро, ни каршеринга, ни даже привычных автобусов. Горожане либо ходили пешком, либо нанимали извозчиков. Но в конце лета 1863 года всё изменилось. На улицы выехал новый транспорт — конка.

Революция на рельсах

27 августа 1863 года стало праздником для города. На улицы выехали первые вагоны, которые тянули лошади. Идея была простой: карета едет не по мостовой, а по гладким рельсам. Лошадям так намного легче, а вагон вмещает больше людей.

Первый маршрут был длиной всего 8 километров. Он связал Площадь Восстания, Невский проспект и Николаевский мост. Для того времени это был настоящий технологический прорыв.

Народный любимец и двухэтажные вагоны

Билет на конку стоил копейки. Поэтому транспорт мгновенно стал суперпопулярным. Только за первый год конка перевезла полтора миллиона человек, а дальше цифры росли как на дрожжах.

Мест не хватало. Чтобы решить проблему, инженеры придумали «империал» — второй открытый этаж прямо на крыше вагона. Проезд на крыше был самым дешевым.

Правда, поначалу туда не пускали женщин. Считалось неприличным, если дама в пышном платье карабкается по узкой лестнице наверх на глазах у всех.

Медленно, зато с ветерком

Конка ехала со скоростью около 8 км/ч. Петербуржцы шутили: с вагона можно сойти, купить в лавке яблоко и спокойно сесть обратно.

Лошадям приходилось несладко. На подъемах к мостам им не хватало сил. Поэтому у крутых мостов дежурили мальчики с запасными лошадьми. Они припрягали пару коней, помогали затащить вагон наверх и забирали их обратно.

Вся эта система требовала огромного хозяйства. На Лиговском проспекте, 40 построили целый коночный город. Там были конюшни на сотни голов, свои кузницы и ремонтные цеха.

Конец эпохи

Конка верой и правдой служила городу полвека. Но прогресс было не остановить. В 1907 году на улицы выехал первый электрический трамвай. Он был быстрее, чище и не уставал.

Около десяти лет конка и трамвай работали вместе. Но постепенно рельсовые кареты уступили место электричеству и окончательно ушли в историю.

Где посмотреть на конку сегодня?

Почувствовать атмосферу XIX века можно и сейчас. На пешеходной линии у метро «Василеостровская» стоит памятник конке — с вагончиком и бронзовыми лошадьми.

А в Музее электротранспорта можно увидеть точно воссозданную копию вагона. Именно с него началась история всего общественного транспорта Петербурга.

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