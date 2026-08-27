Нехватка денег и не только: зачем 8,2 млн пожилых россиян продолжают трудиться - разбор эксперта

Почему пенсионеры в России не спешат уходить на заслуженный отдых

В России многие пенсионеры продолжают работать. И не всегда в основе этого выбора - желание сохранять активность. Чаще всего именно экономическое положение не дает пожилым людям отдыхать. Об этой и других причинах пишет автор канала "Разбираюсь сама".

Почему пенсионеры продолжают работать

По данным Росстата, на начало 2025 года в России работало 8,2 млн пенсионеров. Основные причины, по которым они не уходят на заслуженный отдых:

Материальная необходимость . Средняя страховая пенсия — около 25 200 рублей, прожиточный минимум пенсионера — 16 288 рублей. При этом на коммунальные услуги уходит 5–10 тысяч, на лекарства — ещё 2–4 тысячи. Остатка едва хватает на питание.

. Средняя страховая пенсия — около 25 200 рублей, прожиточный минимум пенсионера — 16 288 рублей. При этом на коммунальные услуги уходит 5–10 тысяч, на лекарства — ещё 2–4 тысячи. Остатка едва хватает на питание. Помощь детям и внукам. По данным ВЦИОМ, 56% россиян считают, что пенсионеры работают, чтобы финансово поддерживать младшее поколение.

По данным ВЦИОМ, 56% россиян считают, что пенсионеры работают, чтобы финансово поддерживать младшее поколение. Сохранение социальных связей. Работа дарит общение, привычный ритм жизни и чувство собственной значимости.

Работа дарит общение, привычный ритм жизни и чувство собственной значимости. Желание оставаться активным. Многие воспринимают работу как способ держать ум и тело в тонусе, не замыкаться в четырёх стенах.

Многие воспринимают работу как способ держать ум и тело в тонусе, не замыкаться в четырёх стенах. Кадровый дефицит в сферах образования, медицины и промышленности — пенсионеры часто остаются востребованными специалистами.

Государство тоже реагирует: с 2025 года работающим пенсионерам вернули индексацию, с августа 2026 года выплаты пенсионерам пересчитали с учётом накопленных в течение года баллов.

Мнение подписчиков

В комментариях пенсионеры написали о том, почему они продолжают работать. В большинстве случаев - это вынужденная мера.

«Получаю минималку 16 288. За ЖКХ — 8000, за лекарства — 2000–3000. А на еду — 3000, т.е. 100 рублей в день. Я не одна такая. Стаж 35 лет». «Помимо оплаты ЖКХ, закупки лекарств и продуктов, ещё нужен стиральный порошок, мыло, моющие средства и какая-то одежда и обувь — ведь со временем всё изнашивается! А ещё ломается техника: например, холодильник или стиральная машина...»

Личное мнение корреспондента Артёма Петрова

Родители Артёма — пенсионеры, но продолжают работать. По словам Артёма, они ценят общение с коллегами, здоровье позволяет, а главное — они хотят сохранить достойный уровень жизни, который невозможен на одну пенсию. Они не бедствуют, но и не шикуют. Работа даёт им не только деньги, но и ощущение нужности.

Вывод

Работа на пенсии — явление многогранное. Для одних это вынужденная мера из-за скудной пенсии и необходимости поддерживать семью, для других — способ оставаться активным и востребованным. Идеальный сценарий — когда пожилой человек трудится по интересам, с посильной нагрузкой и передаёт опыт.

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