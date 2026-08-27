199 миллиардов и гигантский щит: где появятся три новые станции метро и когда их ждёт Петербург

Приморский район Петербурга растёт быстрыми темпами, а вот транспорт за ним не успевает. Но хорошая новость всё-таки есть: фиолетовую (Фрунзенско-Приморскую) линию метро решено продлить.
Власти города начали первый этап — объявили конкурс на инженерные изыскания. Проще говоря, специалисты проверят грунт и подготовят документы. На это выделяют 80 млн рублей, сообщает канал "Подземник".
Какие станции построят?
За конечной станцией «Комендантский проспект» появятся ещё три остановки:
- «Шуваловский проспект»
Её упрячут глубоко под землю — примерно на 60 метров. Она расположится на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов. Главный плюс — здесь можно будет пересесть на зелёную ветку (на станцию «Каменка», которую уже строят).
- «Магистраль 31»
Эта станция будет мелкого заложения (всего 26 метров в глубину). По типу она похожа на «Дунайскую». Ее построят на пересечении Комендантского проспекта и Дороги в Каменку.
- «Коломяжская»
Единственная надземная станция в этом проекте (как «Шушары»). Её возведут ближе к Парашютной улице, за ручьём Ржавым. Рядом с ней построят и новое депо для обслуживания поездов.
Как будут строить тоннели?
Стройка будет технологичной. С самого севера — от станции «Коломяжская» — начнёт работу знаменитый щит «Надежда». Это гигантская машина, которая копает один большой тоннель сразу для двух поездов.
Кстати, «Надежда» только в августе закончила проходку на зелёной ветке, и теперь её готовят к новому фронту работ.
Щит дойдёт до «Шуваловского проспекта», где его разоберут. А дальше на юг поползут два обычных щита меньшего размера — они выкопают два привычных одиночных тоннеля.
Зачем району эти станции?
Приморский район сегодня — лидер по темпам застройки в Петербурге. В Каменке активно возводят новые кварталы, а в перспективе там появятся жилые высотки до 200 метров.
Уже сейчас жители Комендантского проспекта стоят в жестких пробках по утрам, чтобы просто добраться до ближайшего метро. Без подземки район с новой застройкой просто встанет в мёртвую пробку.
- Вся стройка обойдется примерно в 199 миллиардов рублей.
- На 2026 год пока заложили скромные 500 миллионов рублей — эти деньги пойдут на подготовку.
- По официальным планам, первые пассажиры смогут поехать по новому участку только к 2034 году.
Ранее «Городовой» рассказывал, как метростроители пробивают путь для метро под Невой.