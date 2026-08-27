Минус половина ночных экскурсий: Союз туриндустрии предлагает компромисс, чтобы вернуть малые катера к разводным мостам

Сегодня посмотреть на развод мостов с малых катеров теперь практически невозможно.
Что за запрет?
С весны вступили в силу новые правила Минтранса. Теперь с 23:00 до 05:00 малым судам запрещено ходить по самым популярным участкам Невы, Малой Невы и Большой Невки.
Под ограничения попали гидроциклы, частные лодки и — что самое больное — небольшие экскурсионные катера. То есть именно тот транспорт, который раньше возил туристов на ночные прогулки.
Почему это шок для города?
Разводка мостов происходит как раз ночью. Это главный бренд Петербурга и самый прибыльный период для гидов и капитанов.
Результат запрета оказался жестким:
- За последний месяц в городе отменили почти половину водных прогулок.
- Бизнес несет огромные убытки.
- Туристы теряют эмоции, за которыми приехали.
Чиновники объясняют запрет заботой о безопасности. Власти даже сравнили ночные гонки на катерах с нелегальными экскурсиями по крышам.
Навела страх и статистика прошлых лет: плотный поток мелких лодок ночью часто создавал опасные ситуации рядом с огромными грузовыми баржами.
Запретили всем: и лихачам, и легальным перевозчикам
Главная проблема в том, что под одну гребенку попали абсолютно все.
Одно дело — нетрезвый лихач на гидроцикле. Совсем другое — официальный перевозчик. У легальных компаний катера проходят строгий осмотр, они зарегистрированы, а за штурвалом сидят опытные капитаны с лицензиями.
Но правила оказались одинаковы для всех.
При этом большие двухпалубные теплоходы продолжают ходить. В итоге пострадал именно малый бизнес и туристы, которые хотели прокатиться камерной компанией, а не на «бассейне» с сотней других пассажиров.
Есть ли шанс всё вернуть?
Российский союз туриндустрии (РСТ) уже направил обращения в Минтранс и администрации города. Защитники туризма предлагают найти компромисс, сообщается на сайте организации.
Что предлагает бизнес:
- Не запрещать ночные прогулки полностью.
- Сделать исключение для зарегистрированных и проверенных катеров.
- Оставить жесткие ограничения только для «диких» судов и гидроциклов.
По мнению экспертов, такой подход поможет сохранить и безопасность на воде, и главную туристообразующую фишку Петербурга.
Пока чиновники думают, туристам остается два варианта: либо смотреть на мосты с забитых набережных, либо покупать билеты на большие и менее маневренные теплоходы.
Ранее «Городовой» рассказывал, что ночной запрет на катера изменит привычный развод мостов в Петербурге.