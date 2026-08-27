Минус половина ночных экскурсий: Союз туриндустрии предлагает компромисс, чтобы вернуть малые катера к разводным мостам

Ради ночных прогулок по Неве миллионы людей едут в Петербург.

Сегодня посмотреть на развод мостов с малых катеров теперь практически невозможно.

Что за запрет?

С весны вступили в силу новые правила Минтранса. Теперь с 23:00 до 05:00 малым судам запрещено ходить по самым популярным участкам Невы, Малой Невы и Большой Невки.

Под ограничения попали гидроциклы, частные лодки и — что самое больное — небольшие экскурсионные катера. То есть именно тот транспорт, который раньше возил туристов на ночные прогулки.

Почему это шок для города?

Разводка мостов происходит как раз ночью. Это главный бренд Петербурга и самый прибыльный период для гидов и капитанов.

Результат запрета оказался жестким:

За последний месяц в городе отменили почти половину водных прогулок.

водных прогулок. Бизнес несет огромные убытки.

Туристы теряют эмоции, за которыми приехали.

Чиновники объясняют запрет заботой о безопасности. Власти даже сравнили ночные гонки на катерах с нелегальными экскурсиями по крышам.

Навела страх и статистика прошлых лет: плотный поток мелких лодок ночью часто создавал опасные ситуации рядом с огромными грузовыми баржами.

Запретили всем: и лихачам, и легальным перевозчикам

Главная проблема в том, что под одну гребенку попали абсолютно все.

Одно дело — нетрезвый лихач на гидроцикле. Совсем другое — официальный перевозчик. У легальных компаний катера проходят строгий осмотр, они зарегистрированы, а за штурвалом сидят опытные капитаны с лицензиями.

Но правила оказались одинаковы для всех.

При этом большие двухпалубные теплоходы продолжают ходить. В итоге пострадал именно малый бизнес и туристы, которые хотели прокатиться камерной компанией, а не на «бассейне» с сотней других пассажиров.

Есть ли шанс всё вернуть?

Российский союз туриндустрии (РСТ) уже направил обращения в Минтранс и администрации города. Защитники туризма предлагают найти компромисс, сообщается на сайте организации.

Что предлагает бизнес:

Не запрещать ночные прогулки полностью. Сделать исключение для зарегистрированных и проверенных катеров. Оставить жесткие ограничения только для «диких» судов и гидроциклов.

По мнению экспертов, такой подход поможет сохранить и безопасность на воде, и главную туристообразующую фишку Петербурга.

Пока чиновники думают, туристам остается два варианта: либо смотреть на мосты с забитых набережных, либо покупать билеты на большие и менее маневренные теплоходы.

Ранее «Городовой» рассказывал, что ночной запрет на катера изменит привычный развод мостов в Петербурге.