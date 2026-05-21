Дорогое зрелище: ночной запрет на катера изменит привычный развод мостов в Петербурге
Любителям прокатиться на катере под разводными мостами в самом центре Петербурга придется пересмотреть свои планы.
Депутаты Заксобрания окончательно утвердили штрафы за ночные поездки на маломерных судах. Теперь за «романтику» в неположенное время придется платить из своего кармана.
Кого и на сколько оштрафуют?
Раньше запрет на ночные прогулки формально существовал, но за него не наказывали. Теперь всё серьезно. Если вы выйдете в акваторию Невы на своей лодке или гидроцикле с 23:00 до 05:00, готовьтесь к последствиям:
- Обычным гражданам (владельцам частных катеров) грозит штраф 5 000 рублей.
- Компаниям-перевозчикам (юридическим лицам) придется отдать гораздо больше — 150 000 рублей.
Где именно нельзя плавать?
Запрет касается не всей реки, а самого популярного участка в центре города. Это акватория между четырьмя мостами: Благовещенским, Биржевым, Сампсониевским и Литейным.
Именно здесь каждую ночь собираются сотни людей, чтобы посмотреть на развод мостов. Теперь эта зона в ночное время закрыта для частников и мелких судов.
Почему ввели такие жесткие меры?
Главная причина — безопасность. В период белых ночей на Неве творится настоящий хаос. Десятки маленьких катеров, лодок и гидроциклов мечутся между огромными сухогрузами и туристическими теплоходами.
По словам чиновников, риск аварий и столкновений стал слишком высоким. Маленькое судно легко может попасть под винты большого корабля или просто перевернуться в суматохе.
К тому же, часто владельцы частных катеров пренебрегают спасательными жилетами и правилами маневрирования.
Можно ли всё-таки увидеть развод мостов с воды?
Да, запрет не означает полную блокаду Невы. Выход есть:
- Большие экскурсионные теплоходы. На них ограничения не распространяются. Они считаются более безопасными и предсказуемыми в движении.
- Прогулки вне «комендантского часа». До 23:00 и после 05:00 путь открыт для всех.
- Другие маршруты. Можно кататься по каналам и тем частям Невы, которые не попали в «запретный квадрат».
Что говорит бизнес?
Предприниматели, конечно, не в восторге. Ночные прогулки под мостами — это их основной заработок в сезон. Представители бизнеса и некоторые политики критикуют закон, считая его ударом по туризму.
Однако власти непреклонны: жизнь и безопасность людей важнее прибыли. К тому же, у владельцев катеров было время подготовиться к изменениям — сам запрет от Минтранса действует еще с начала марта, а сейчас под него просто подвели законодательную базу со штрафами.
Ранее «Городовой» рассказывал, что прогулки по Неве возможны.