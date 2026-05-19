Пора сделать паузу: лунный гороскоп на 20 мая 2026 года - что нельзя делать в этот день
Портал "Городовой" опубликовал Лунный гороскоп на 20 мая 2026 года. В этот день растущая Луна будет находиться в знаке Рака.
Что ждет людей в этот день
20 мая 2026 года всем людям следует соблюдать осторожность в любых делах, связанных с финансами, покупками, важными решениями. Если поторопиться, то существует вероятность допустить ошибку. Лучше расслабиться, начать плыть по течению, так как этот подход принесет больше пользы, чем ожидается.
Пора уделить внимание домашним делам, провести время с близкими, а также заняться планированием на ближайшие недели. К составлению планов важно отнестись со всей серьезностью, полагаться следует не только на интуицию, но и на разум. Большие проекты лучше оставить на потом. Гармония очень важна, поэтому необходимо держаться подальше от любых стрессовых ситуаций.
Что нельзя делать:
- Проводить переговоры;
- Осуществлять крупные покупки и сделки;
- Планировать вечеринки;
- Давать деньги в долг;
- Решаться на ремонт или переезд;
- Много работать.
Что можно делать:
- Проводить день в одиночестве;
- Встречаться с близкими;
- Заниматься делами по дому;
- Покупать продукты;
- Отдыхать и восстанавливать силы.
