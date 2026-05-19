Городовой / Новости Петербурга / 36 часов и баночка с клещом: как защититься от паразитов в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Комплекс простых мер – и лысый газон снова зеленее крокодила: трава вырастет сочной и густой Полезное
Лотерея 50/50: почему почти половину всех ипотек года петербуржцы разобрали за один месяц Новости Петербурга
Выбор очевиден: какие сувениры привезти из отпуска на Алтае - памятка для путешественников Полезное
Секрет «шавермы» на Урале: почему петербургский сленг уехал за тысячи километров от Невы Новости Петербурга
В СССР крестоцветную блошку изводили только так: капуста росла без всяких проблем – «дедовский» метод Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Прогноз погоды
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

36 часов и баночка с клещом: как защититься от паразитов в Петербурге

Опубликовано: 19 мая 2026 01:23
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
 Проверено редакцией
36 часов и баночка с клещом: как защититься от паразитов в Петербурге
36 часов и баночка с клещом: как защититься от паразитов в Петербурге
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru
Эксперт рассказал, что делать, если клещ напал на вас.

Май в Петербурге и Ленобласти — это пик активности клещей. Наш регион снова оказался в лидерах по числу укусов. По всей стране к врачам обратились уже более 43 тысяч человек.

Терапевт клиники docmed Александр Козлов рассказал "Городовому", почему советы российских врачей так сильно отличаются от западных и есть ли волшебная таблетка от клещей.

Два мира — два подхода

Если вы придете в обычный российский травмпункт, вам предложат стандартную схему: достать клеща, посадить в баночку и везти в лабораторию.

Мировая же медицина считает это бессмысленным. На Западе клеща рекомендуют просто смыть в унитаз или сжечь.

Почему? Потому что наличие вируса в клеще не означает, что он успел передать его вам. И наоборот: отрицательный тест клеща не дает 100% гарантии безопасности.

"Не используйте иммуноглобулин для экстренной профилактики. ВОЗ и международные медицинские сообщества не рекомендуют этот метод из-за отсутствия убедительной доказанной эффективности и высокого риска тяжелых аллергических реакций вплоть до анафилаксии.

Не сдавайте кровь на антитела к боррелиям сразу после укуса. Анализ становится информативным только через 3–6 недель. Сдавать его нужно исключительно при появлении специфических симптомов", - говорит врач.

Когда антибиотик действительно нужен?

Для профилактики боррелиоза иногда назначают одну таблетку доксициклина. Но делать это нужно только если совпали все пять условий:

  1. Вы живете там, где боррелиоз — частое явление (Питер и область подходят).
  2. Вас укусил именно иксодовый клещ (черный или коричневый, с твердой спинкой).
  3. Клещ сидел на вас дольше 36 часов.
  4. С момента удаления прошло меньше 72 часов.
  5. У вас нет аллергии на препарат и вы не беременны.

"Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, антибиотик не назначается, и пациент переходит к тактике наблюдения.", - отмечает эксперт.

Ранее «Городовой» рассказывал о том как защититься от клещей и что делать в случае укуса.

Новости Петербурга