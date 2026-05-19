36 часов и баночка с клещом: как защититься от паразитов в Петербурге

Эксперт рассказал, что делать, если клещ напал на вас.

Май в Петербурге и Ленобласти — это пик активности клещей. Наш регион снова оказался в лидерах по числу укусов. По всей стране к врачам обратились уже более 43 тысяч человек.

Терапевт клиники docmed Александр Козлов рассказал "Городовому", почему советы российских врачей так сильно отличаются от западных и есть ли волшебная таблетка от клещей.

Два мира — два подхода

Если вы придете в обычный российский травмпункт, вам предложат стандартную схему: достать клеща, посадить в баночку и везти в лабораторию.

Мировая же медицина считает это бессмысленным. На Западе клеща рекомендуют просто смыть в унитаз или сжечь.

Почему? Потому что наличие вируса в клеще не означает, что он успел передать его вам. И наоборот: отрицательный тест клеща не дает 100% гарантии безопасности.

"Не используйте иммуноглобулин для экстренной профилактики. ВОЗ и международные медицинские сообщества не рекомендуют этот метод из-за отсутствия убедительной доказанной эффективности и высокого риска тяжелых аллергических реакций вплоть до анафилаксии. Не сдавайте кровь на антитела к боррелиям сразу после укуса. Анализ становится информативным только через 3–6 недель. Сдавать его нужно исключительно при появлении специфических симптомов", - говорит врач.

Когда антибиотик действительно нужен?

Для профилактики боррелиоза иногда назначают одну таблетку доксициклина. Но делать это нужно только если совпали все пять условий:

Вы живете там, где боррелиоз — частое явление (Питер и область подходят). Вас укусил именно иксодовый клещ (черный или коричневый, с твердой спинкой). Клещ сидел на вас дольше 36 часов. С момента удаления прошло меньше 72 часов. У вас нет аллергии на препарат и вы не беременны.

"Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, антибиотик не назначается, и пациент переходит к тактике наблюдения.", - отмечает эксперт.

