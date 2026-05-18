Сливочно-чесночное безумие: курица по-грузински, которая покоряет с первой ложки
Шкмерули на сковороде получается настолько ароматным и насыщенным, что запах чесночного сливочного соуса моментально собирает всех на кухне. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарная поляна".
Ингредиенты:
- куриные бедра — 1 кг,
- сливки 20% — 500 мл,
- чеснок — 5 зубчиков,
- соль — по вкусу,
- смесь перцев — по вкусу,
- паприка — 1/2 ч. л.,
- хмели-сунели — 1/3 ч. л.,
- укроп — по вкусу
Приготовление
Куриные бедра слегка отбиваю с двух сторон, затем натираю солью, перцем и паприкой. Специи хорошо втираю в мясо.
Перекладываю курицу в миску, добавляю растительное масло, перемешиваю и оставляю мариноваться примерно на час. За это время мясо становится более нежным и насыщенным.
Дальше выкладываю бедра на разогретую сковороду. Сверху накрываю тарелкой и придавливаю кастрюлей с водой. Готовлю на среднем огне около 20 минут. Затем переворачиваю и готовлю ещё 20 минут до золотистой корочки. После этого убираю курицу со сковороды.
На той же сковороде обжариваю мелко нарезанный чеснок буквально одну минуту — до появления яркого аромата. Затем вливаю сливки, добавляю соль, хмели-сунели и рубленый укроп. Всё хорошо перемешиваю до однородного соуса.
Возвращаю курицу обратно в сковороду и щедро поливаю её сливочным соусом. Накрываю крышкой и томлю на минимальном огне ещё около 5 минут, не давая сливкам сильно кипеть, чтобы они не свернулись.
Примерное время приготовления: 1 час
Личный опыт
Вместо укропа можно использовать петрушку. Я попробовал приготовить без хмели-сунели, и получилось всё равно вкусно!
