Городовой / Полезное / Сливочно-чесночное безумие: курица по-грузински, которая покоряет с первой ложки
Сливочно-чесночное безумие: курица по-грузински, которая покоряет с первой ложки

Опубликовано: 18 мая 2026 17:37
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Это блюдо — настоящая кулинарная легенда из Грузии.

Шкмерули на сковороде получается настолько ароматным и насыщенным, что запах чесночного сливочного соуса моментально собирает всех на кухне. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Кулинарная поляна".

Ингредиенты:

  • куриные бедра — 1 кг,
  • сливки 20% — 500 мл,
  • чеснок — 5 зубчиков,
  • соль — по вкусу,
  • смесь перцев — по вкусу,
  • паприка — 1/2 ч. л.,
  • хмели-сунели — 1/3 ч. л.,
  • укроп — по вкусу

Приготовление

Куриные бедра слегка отбиваю с двух сторон, затем натираю солью, перцем и паприкой. Специи хорошо втираю в мясо.

Перекладываю курицу в миску, добавляю растительное масло, перемешиваю и оставляю мариноваться примерно на час. За это время мясо становится более нежным и насыщенным.

Дальше выкладываю бедра на разогретую сковороду. Сверху накрываю тарелкой и придавливаю кастрюлей с водой. Готовлю на среднем огне около 20 минут. Затем переворачиваю и готовлю ещё 20 минут до золотистой корочки. После этого убираю курицу со сковороды.

На той же сковороде обжариваю мелко нарезанный чеснок буквально одну минуту — до появления яркого аромата. Затем вливаю сливки, добавляю соль, хмели-сунели и рубленый укроп. Всё хорошо перемешиваю до однородного соуса.

Возвращаю курицу обратно в сковороду и щедро поливаю её сливочным соусом. Накрываю крышкой и томлю на минимальном огне ещё около 5 минут, не давая сливкам сильно кипеть, чтобы они не свернулись.

Примерное время приготовления: 1 час

Личный опыт

Вместо укропа можно использовать петрушку. Я попробовал приготовить без хмели-сунели, и получилось всё равно вкусно!

