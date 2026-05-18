Тайный сад императрицы: где в Павловске искать белизну «Трех граций» и обновленные шахматные аллеи
В Павловском парке случилось долгожданное событие - открылся «Собственный сад» императрицы Марии Фёдоровны, сообщает online47.
Садик совсем небольшой, но очень нарядный. Сейчас там настоящий цветочный взрыв. Цветут сотни тюльпанов, яркие виолы и нежные гиацинты. Воздух в этом уголке парка просто потрясающий.
К этому сезону в саду закончили реставрацию. Знаменитая скульптура «Три грации» теперь снова ослепительно белая.
Павильон подновили, и он стал похож на настоящий античный храм. Если хотите сделать красивые фото без толп туристов — вам точно сюда.
Интересный факт: Мария Фёдоровна обожала ботанику. Она сама выписывала редкие семена из-за границы и следила за каждым кустом. Липы здесь до сих пор высажены «шахматкой» — этот прием называется кенконс.
Пышная роскошь в Эрмитаже: всё о первой императрице
Если Павловск — это про природу, то Эрмитаж — про имперский масштаб. 19 мая в Николаевском зале открывается выставка к 300-летию правления Екатерины I.
Это первая женщина на российском престоле, и её наследие решили показать с размахом. Собрали больше 500 экспонатов, сообщили в пресс-службе Эрмитажа. Многие из них публика не видела десятилетиями.
На что стоит взглянуть:
- Огромная коронационная карета. Она выглядит так, будто сошла со страниц сказки.
- Личные вещи. Маленькая туфелька императрицы и её маскарадный костюм. Они делают образ исторической личности живым.
- Драгоценности и монеты. Золото, серебро и тончайшая ювелирная работа той эпохи.
- Шпалеры. Огромные тканые картины, которые привез еще Петр I из Европы.
Май — идеальное время для таких прогулок. Тюльпаны в Собственном саду отцветут быстро, так что с поездкой в Павловск лучше не затягивать.
А выставка в Эрмитаже станет отличным планом на выходные, когда захочется культурного отдыха в самом центре города.
