Городовой / Новости Петербурга / Тайный сад императрицы: где в Павловске искать белизну «Трех граций» и обновленные шахматные аллеи
Тайный сад императрицы: где в Павловске искать белизну «Трех граций» и обновленные шахматные аллеи

Опубликовано: 18 мая 2026 17:47
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Semen Likhodeev / Russian Look
After winter, the "Private Garden" of Empress Maria Fyodorovna opened.

В Павловском парке случилось долгожданное событие - открылся «Собственный сад» императрицы Марии Фёдоровны, сообщает online47.

Садик совсем небольшой, но очень нарядный. Сейчас там настоящий цветочный взрыв. Цветут сотни тюльпанов, яркие виолы и нежные гиацинты. Воздух в этом уголке парка просто потрясающий.

К этому сезону в саду закончили реставрацию. Знаменитая скульптура «Три грации» теперь снова ослепительно белая.

Павильон подновили, и он стал похож на настоящий античный храм. Если хотите сделать красивые фото без толп туристов — вам точно сюда.

Интересный факт: Мария Фёдоровна обожала ботанику. Она сама выписывала редкие семена из-за границы и следила за каждым кустом. Липы здесь до сих пор высажены «шахматкой» — этот прием называется кенконс.

Пышная роскошь в Эрмитаже: всё о первой императрице

Если Павловск — это про природу, то Эрмитаж — про имперский масштаб. 19 мая в Николаевском зале открывается выставка к 300-летию правления Екатерины I.

Это первая женщина на российском престоле, и её наследие решили показать с размахом. Собрали больше 500 экспонатов, сообщили в пресс-службе Эрмитажа. Многие из них публика не видела десятилетиями.

На что стоит взглянуть:

  • Огромная коронационная карета. Она выглядит так, будто сошла со страниц сказки.
  • Личные вещи. Маленькая туфелька императрицы и её маскарадный костюм. Они делают образ исторической личности живым.
  • Драгоценности и монеты. Золото, серебро и тончайшая ювелирная работа той эпохи.
  • Шпалеры. Огромные тканые картины, которые привез еще Петр I из Европы.

Май — идеальное время для таких прогулок. Тюльпаны в Собственном саду отцветут быстро, так что с поездкой в Павловск лучше не затягивать.

А выставка в Эрмитаже станет отличным планом на выходные, когда захочется культурного отдыха в самом центре города.

