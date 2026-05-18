Двухдневное лето в Петербурге и аномальный зной в Москве: две столицы синхронно бьют температурные рекорды

В Северную столицу наконец-то пришло настоящее тепло. Понедельник уже стал самым жарким днём с начала года. К обеду воздух прогрелся до +22,6°, сообщает синоптик Михаил Леус.

Прошлый рекорд, который держался с 13 мая, официально побит. И это еще не предел — к вечеру цифры на термометрах могут стать еще выше.

Вторник: будет пекло

Во вторник в город ворвется настоящий зной. Синоптики обещают сумасшедшие для мая +27…+29°.

Это близко к историческим максимумам. Для сравнения: абсолютный рекорд для мая в Петербурге был зафиксирован в 2014 году, когда жара подскочила до +33°.

Среда: холодный душ

Долго плавиться на солнце не придется. Уже в среду погода резко сменит гнев на милость (или наоборот). К нам придет холодный фронт.

Жара спадет до комфортных, но прохладных +18…+20°. Ожидаются дожди, а местами могут прогреметь первые серьезные грозы.

Москва: аномальная жара на 9 градусов выше нормы

В Москве всё ещё серьезнее. Столицу буквально «поджаривает». На станции ВДНХ приборы показали +29,1°. Это на целых 9 градусов выше того, что должно быть в это время по календарю.

До суточного рекорда (+30,8°, установленного в этот день много лет назад) не хватило совсем чуть-чуть.

Но москвичам расслабляться рано: если в Петербурге к среде похолодает, то в Москве жара будет только нарастать. В ближайшие дни синоптики ждут новых температурных сюрпризов.

