Камин, матрас и закрытые двери за миллион: из чего складываются ценники ПМЭФ

ПМЭФ в этом году пройдет с 3 по 6 июня.

В начале июня Петербург превращается в «город для миллионеров». Пока туристы гуляют, в «Экспофоруме» решаются судьбы больших денег.

Золотые кровати: по цене автомобиля за ночь

Цены на жилье в Петербурге на время форума просто улетают в космос. Самый дорогой номер обойдется в 900 тысяч рублей за одну ночь, сообщают РИА Новости.

Что за эти деньги получит гость?

Гостиная с камином и спальня с ортопедическим матрасом.

Вид на город и завтрак (шведский стол).

Важное условие: номер нельзя снять на сутки. Только «пакетом» на четыре дня. Итого — почти 3,6 миллиона рублей за короткую поездку.

Для тех, кто хочет сэкономить, есть варианты за 10-11 тысяч рублей. Но это будут скромные апартаменты с мини-кухней, скорее всего, далеко от центра и площадки форума.

Билет в мир элиты за 1,5 миллиона

Просто зайти «посмотреть» на форум не получится. Участие стоит огромных денег. Если платить заранее, цена вопроса — 1,45 миллиона рублей. Если тянуть до последнего — уже 1,6 миллиона.

За эту сумму гость получает право ходить на сессии и общаться в кулуарах.

О чем будут говорить и кто приедет?

Тема этого года звучит солидно: «Прагматичный диалог: Путь к стабильному будущему». Будут обсуждать, как экономике выживать в новых условиях и с кем дружить дальше.

Интересный факт: раньше ПМЭФ называли «русским Давосом» из-за обилия американских и европейских бизнесменов. Сейчас состав гостей изменился.

Ждут делегации из Китая, ОАЭ, стран Африки и СНГ. Форум стал площадкой для разворота на Восток.

Городские неудобства: пробки и ограничения

Если вы обычный житель или турист, ПМЭФ для вас — это прежде всего пробки. Дорогу до аэропорта «Пулково» часто перекрывают для проезда кортежей.

В центре города становится трудно забронировать столик в хорошем ресторане: всё занято статусными гостями.

Также на время форума традиционно усиливают меры безопасности. Могут не работать сервисы проката самокатов, а в районе «Экспофорума» часто «глушат» связь или GPS.

Стоит ли оно того?

Для обычного человека такие траты кажутся безумием. Но для крупного бизнеса это инвестиция. На форуме в неформальной обстановке заключаются контракты на миллиарды рублей.

В кулуарах, за чашкой кофе, можно встретить министра или главу корпорации, к которым в обычный день не пробиться через десяток секретарей. За это люди и платят миллионы.

