Россиян будут лечить по-новому: власти готовят масштабную реформу здравоохранения

Российскую систему здравоохранения ждут серьёзные перемены. В Госдуме уже готовят масштабные изменения, которые должны избавить врачей от бесконечной бумажной работы и вернуть им главное — время на пациентов.

Как рассказал первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, сегодня стандартный приём у терапевта длится около 15 минут, но на разговор с пациентом у врача остаётся всего полторы минуты. Всё остальное время уходит на заполнение журналов, карт и отчётов.

Что хотят изменить

Парламентарии разрабатывают новые правила отчётности, чтобы сократить бюрократическую нагрузку на медиков. Главная цель — сделать так, чтобы врачи занимались лечением, а не превращались в операторов ввода данных.

К концу лета 2026 года правительство и Госдума должны подготовить механизмы, которые упростят работу медиков.

В поликлиниках появится ИИ

Одной из главных частей реформы станет цифровизация медицины. Власти планируют внедрить платформу "Здоровье", электронные медкарты и системы дистанционного контроля пациентов.

Особую ставку делают на искусственный интеллект. Уже сейчас в некоторых регионах тестируют технологии, которые распознают речь врача во время приёма и автоматически заполняют медицинские документы.

Это позволит доктору не отвлекаться на клавиатуру и уделять больше внимания пациенту.

Что изменится для россиян

Авторы реформы уверены: после внедрения новых технологий врачи смогут тратить больше времени на диагностику и лечение, а пациенты — получать более качественную помощь.

