Россиян будут лечить по-новому: власти готовят масштабную реформу здравоохранения
Российскую систему здравоохранения ждут серьёзные перемены. В Госдуме уже готовят масштабные изменения, которые должны избавить врачей от бесконечной бумажной работы и вернуть им главное — время на пациентов.
Как рассказал первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, сегодня стандартный приём у терапевта длится около 15 минут, но на разговор с пациентом у врача остаётся всего полторы минуты. Всё остальное время уходит на заполнение журналов, карт и отчётов.
Что хотят изменить
Парламентарии разрабатывают новые правила отчётности, чтобы сократить бюрократическую нагрузку на медиков. Главная цель — сделать так, чтобы врачи занимались лечением, а не превращались в операторов ввода данных.
К концу лета 2026 года правительство и Госдума должны подготовить механизмы, которые упростят работу медиков.
В поликлиниках появится ИИ
Одной из главных частей реформы станет цифровизация медицины. Власти планируют внедрить платформу "Здоровье", электронные медкарты и системы дистанционного контроля пациентов.
Особую ставку делают на искусственный интеллект. Уже сейчас в некоторых регионах тестируют технологии, которые распознают речь врача во время приёма и автоматически заполняют медицинские документы.
Это позволит доктору не отвлекаться на клавиатуру и уделять больше внимания пациенту.
Что изменится для россиян
Авторы реформы уверены: после внедрения новых технологий врачи смогут тратить больше времени на диагностику и лечение, а пациенты — получать более качественную помощь.
