Ленивая овсянка рафаэлло: трачу всего 5 минут — и о завтраках не думаю всю неделю
Готовлю эту вкуснятину вечером, убираю в холодильник и несколько дней вообще не думаю о завтраке. Рецептом поделился автор Дзен-канала Batonobelka.
Ингредиенты:
- мягкий творог — 350-400 г,
- овсянка — 40-50 г,
- миндальное или обычное молоко — 100 г,
- сгущёнка без сахара — 4 ст. л. или подсластитель по вкусу
- жареный миндаль — 20 г,
- кокосовая стружка — 20 г.
Приготовление
Для основы отправляю в блендер овсянку, мягкий творог, молоко и сгущёнку. Всё пробиваю до нежной однородной массы. Смесь получается густой и кремовой.
Отдельно подготавливаю начинку: смешиваю жареный миндаль, кокосовую стружку и немного сгущёнки.
Дальше собираю в баночки слоями: сначала часть творожно-овсяной основы, затем немного начинки, потом снова основа и ещё один слой начинки.
После этого убираю всё в холодильник минимум на 2 часа, а лучше — на ночь. За это время овсянка становится мягкой, пропитывается вкусами и превращается в идеальный быстрый завтрак.
Утром остаётся только открыть баночку и спокойно позавтракать.
Примерное время приготовления: 5 минут + время на охлаждение
Личный опыт
На верхний слой я предпочитаю выкладывать конфетки "рафаэлло", чтобы десерт смотрелся празднично.
