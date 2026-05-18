Городовой / Полезное / Ленивая овсянка рафаэлло: трачу всего 5 минут — и о завтраках не думаю всю неделю
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Старше египетского Каира: названы древнейшие города СНГ - здесь должен побывать каждый Полезное
Львам - деловые встречи, Скорпионам - заманчивые предложения: финансовый гороскоп на 19 мая 2026 года для всех знаков Полезное
Раскидали по огороду – и мыши сбегут к соседу: не яд и не химия – природный отпугиватель Полезное
Не только рыба: какие сувениры привезти после отдыха на Байкале - в других регионах этого нет Полезное
VIP- вариант: забор, который не боится осадков, жары и стужи— прослужит 200 лет без ремонта и ухода Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

Ленивая овсянка рафаэлло: трачу всего 5 минут — и о завтраках не думаю всю неделю

Опубликовано: 18 мая 2026 06:05
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Ленивая овсянка рафаэлло: трачу всего 5 минут — и о завтраках не думаю всю неделю
Ленивая овсянка рафаэлло: трачу всего 5 минут — и о завтраках не думаю всю неделю
Городовой ру
Я слишком люблю поспать, чтобы каждое утро стоять у плиты и варить кашу.

Готовлю эту вкуснятину вечером, убираю в холодильник и несколько дней вообще не думаю о завтраке. Рецептом поделился автор Дзен-канала Batonobelka.

Ингредиенты:

  • мягкий творог — 350-400 г,
  • овсянка — 40-50 г,
  • миндальное или обычное молоко — 100 г,
  • сгущёнка без сахара — 4 ст. л. или подсластитель по вкусу
  • жареный миндаль — 20 г,
  • кокосовая стружка — 20 г.

Приготовление

Для основы отправляю в блендер овсянку, мягкий творог, молоко и сгущёнку. Всё пробиваю до нежной однородной массы. Смесь получается густой и кремовой.

Отдельно подготавливаю начинку: смешиваю жареный миндаль, кокосовую стружку и немного сгущёнки.

Дальше собираю в баночки слоями: сначала часть творожно-овсяной основы, затем немного начинки, потом снова основа и ещё один слой начинки.

После этого убираю всё в холодильник минимум на 2 часа, а лучше — на ночь. За это время овсянка становится мягкой, пропитывается вкусами и превращается в идеальный быстрый завтрак.

Утром остаётся только открыть баночку и спокойно позавтракать.

Примерное время приготовления: 5 минут + время на охлаждение

Личный опыт

На верхний слой я предпочитаю выкладывать конфетки "рафаэлло", чтобы десерт смотрелся празднично.

Ранее мы писали о том, как приготовить печень с яблоком.

Полезное