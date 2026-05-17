Срочный SOS: как помочь растениям после града – совет агронома Давыдовой

Как помочь попавшим под град культурам

Град представляет собой серьезную угрозу для сельскохозяйственных культур. В течение короткого времени он способен нанести значительный ущерб урожаю и садовым насаждениям. К числу типичных повреждений относятся разрывы листьев, переломы стеблей и опадение завязей.

Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по восстановлению растений после града.

Первая помощь

В первую очередь удалите лед, чтобы предотвратить обморожение корневой системы. Затем проведите оценку степени повреждений.

При наличии незначительных повреждений обработайте растения раствором бриллиантового зеленого (10 капель на литр воды). Сломанные стебли томатов и перца обмотайте полиэтиленовой пленкой, что способствует их приживлению. Крайне важно провести обработку препаратом «Фитоспорин» не позднее чем через три часа после града, а через два дня — бордоской смесью. Категорически нельзя использовать йод и перманганат калия, так как они могут вызвать ожоги поврежденных растений.

Как помочь корням

Также необходимо уделить внимание корневой системе. Для ее восстановления примените янтарную кислоту или препарат «Эпин». Эти меры позволят реанимировать пострадавшие культуры и сохранить оставшийся урожай.

