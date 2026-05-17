Памятка для туристов: что нужно сделать во Вьетнаме каждому путешественнику - отдых запомнится на всю жизнь
Вьетнам набирает популярность среди российских туристов, но это направление является диковинным для большинства из-за климата, местных традиций, достопримечательностей и т.д. Портал "Городовой" перечислил, что обязательно нужно сделать во время первого посещения Вьетнама.
Увидеть достопримечательности
- Бухта Халонг - славится известняковыми островами.
- Старый город Хойана - улицы с яркими фонарями, ремесленными лавками и китайскими домами.
- Дельта Меконга - здесь можно увидеть плавучие рынки, рыбацкие деревни и фруктовые сады.
- Водопад Понгур в Далате - является крупнейшим в стране.
- Озеро лотосов - ради невероятных пейзажей.
- Мраморные горы - находятся в Дананге, здесь можно также рассмотреть пещеры и святилища.
- Императорский город в Хюэ - ради гробниц, древних дворцов, храмов династии Нгуен.
Изучить местную кухню
Обязательно попробуйте фобо (суп с мясом и лапшой), бань ми (сэндвич с овощами и мясом), гой куон (рулетики из рисовой бумаги), бань сео (блинчики с начинками), различные морепродукты.
Посетить рынок "Донгба"
"Рынок «Донгба» славится ремесленными изделиями, специями и сувенирами. Здесь можно приобрести традиционный конический головной убор нон ла, который вьетнамцы носят для защиты от солнца и дождя. Помимо шляпы, отличным подарком станут шелковые, лаковые и керамические изделия", - сообщает портал "Тонкости туризма".
Прокатиться по Ароматной реке
Такое название река получила из-за фруктовых садов, которые расположены по берегам.
Побывать на жемчужной ферме
Фермы можно найти на острове Фукуок. Тут вам расскажут и покажут, как добывается натуральный жемчуг. На месте можно приобрести различные украшения по привлекательным ценам.
Опыт автора
"Когда я первый раз оказалась во Вьетнаме, то словно попала в другую реальность. Атмосфера здесь очень отличается от Турции или Египта. Я была в восторге от озера лотосов, мраморных гор и бухты Халонга", - сообщает Полина Аксенова.
