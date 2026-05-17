1 грамм на литр – и антуриум не унять: будет выдавать "парус на парусом" в режиме нон-стоп
1 грамм на литр – и антуриум не унять: будет выдавать "парус на парусом" в режиме нон-стоп

Опубликовано: 17 мая 2026 14:07
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Чем подкормить антуриум для пышного цветения

Антуриум, широко известный как «мужское счастье», пользуется огромной популярностью среди комнатных растений благодаря своим внешним данным – разнообразию оттенков цветов и элегантному внешнему виду. Тем не менее, следует отметить, что антуриум является достаточно требовательным растением в уходе.

Агроном Ксения Давыдова рассказала читателям издания "Городовой", что для обеспечения оптимального роста и развития этого растения очень важны регулярные подкормки, контроль состояния грунта и своевременный полив.

Бор – важнее всего

Для поддержания иммунитета растения рекомендуется ежемесячно применять удобрение на основе борной кислоты. Эта мера способствует улучшению бутонизации и стимулирует активный рост зеленой массы.

Как приготовить раствор

Для приготовления раствора необходимо разведите один грамм борной кислоты в одном литре воды. После тщательного перемешивания раствор вносите непосредственно под корень растения в горшок. Для упрощения процесса растворения борной кислоты можно предварительно растворить ее в небольшом объеме горячей воды, а затем довести до требуемого объема.

