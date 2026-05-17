Добавляю 50 мл в воду — и ни один клещ не вопьется: мощная защита от вредителя найдена
С наступлением тепла в лесах, парках и на дачах резко выросла активность клещей. Но, как заявляет эксперт по домоводству Елена Матвеева, защититься от опасных насекомых можно без дорогих аэрозолей и сложных средств.
Для этого понадобится обычный муравьиный спирт из аптеки.
Как приготовить защитный раствор
Необходимо смешать:
- 50 мл муравьиного спирта
- 50 мл воды
Получившуюся смесь нужно перелить в бутылку с распылителем и тщательно обработать обувь, брюки, куртку и остальные предметы гардероба перед прогулкой.
Считается, что резкий запах раствора отпугивает клещей и снижает риск их попадания на одежду.
Важное правило
Чтобы средство продолжало работать, обработку рекомендуется повторять каждые 2-3 часа, особенно во время длительных прогулок в лесу или высокой траве.
Также стоит помнить, что даже самый эффективный раствор не заменяет базовые меры безопасности. Для походов на природу лучше выбирать закрытую одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами.
Что делать после прогулки
Обязательно осмотртите одежду и кожу. Особое внимание уделите шее, подмышкам, зоне за ушами и другим участкам с мягкой кожей — именно там клещи чаще всего прячутся.
Ранее мы писали о том, как защититься от паутинного клеща.