Добавляю 50 мл в воду — и ни один клещ не вопьется: мощная защита от вредителя найдена
Добавляю 50 мл в воду — и ни один клещ не вопьется: мощная защита от вредителя найдена

Опубликовано: 17 мая 2026 13:20
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Простой запах заставляет клещей держаться подальше.

С наступлением тепла в лесах, парках и на дачах резко выросла активность клещей. Но, как заявляет эксперт по домоводству Елена Матвеева, защититься от опасных насекомых можно без дорогих аэрозолей и сложных средств.

Для этого понадобится обычный муравьиный спирт из аптеки.

Как приготовить защитный раствор

Необходимо смешать:

  • 50 мл муравьиного спирта
  • 50 мл воды

Получившуюся смесь нужно перелить в бутылку с распылителем и тщательно обработать обувь, брюки, куртку и остальные предметы гардероба перед прогулкой.

Считается, что резкий запах раствора отпугивает клещей и снижает риск их попадания на одежду.

Важное правило

Чтобы средство продолжало работать, обработку рекомендуется повторять каждые 2-3 часа, особенно во время длительных прогулок в лесу или высокой траве.

Также стоит помнить, что даже самый эффективный раствор не заменяет базовые меры безопасности. Для походов на природу лучше выбирать закрытую одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами.

Что делать после прогулки

Обязательно осмотртите одежду и кожу. Особое внимание уделите шее, подмышкам, зоне за ушами и другим участкам с мягкой кожей — именно там клещи чаще всего прячутся.

Ранее мы писали о том, как защититься от паутинного клеща.

