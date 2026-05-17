Россиян обязали оплачивать новую услугу ЖКХ – никаких льгот и скидок не будет

Опубликовано: 17 мая 2026 12:56
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Для владельцев квартир с газовыми плитами появились новые обязательные требования.

Теперь, если срок службы газовой плиты истёк, собственнику придётся либо покупать новую плиту, либо оплачивать диагностику старой.

Отказ выполнять эти условия может обернуться штрафом от 5 до 10 тысяч рублей по статье 9.23 КоАП РФ.

Судебная практика

Многие россияне уже столкнулись с неожиданными претензиями со стороны газовых служб. Во время плановых проверок специалисты начали массово обращать внимание на срок эксплуатации оборудования, указанный в техпаспорте.

Именно такая ситуация произошла с одним из собственников, о которой рассказал Telegram-канал "Юридические тонкости". Во время техобслуживания сотрудник газовой службы обнаружил, что плита была выпущена ещё в 2013 году, а её официальный срок службы составлял всего 7 лет. Получалось, что использовать её нельзя было уже с 2020 года.

Хозяину квартиры выдали предписание: либо заменить плиту, либо оплатить техническую диагностику и получить официальное заключение о её исправности.

Собственник отказался делать это, заявив, что техника прекрасно работает. Более того, он попытался оспорить требование в суде, считая оплату проверки незаконной.

Однако суды трёх инстанций поддержали коммунальщиков. Основанием стали Правила №410, согласно которым газовое оборудование после окончания срока службы автоматически считается непригодным, пока платная диагностика не подтвердит обратное.

