Россиян обязали оплачивать новую услугу ЖКХ – никаких льгот и скидок не будет
Теперь, если срок службы газовой плиты истёк, собственнику придётся либо покупать новую плиту, либо оплачивать диагностику старой.
Отказ выполнять эти условия может обернуться штрафом от 5 до 10 тысяч рублей по статье 9.23 КоАП РФ.
Судебная практика
Многие россияне уже столкнулись с неожиданными претензиями со стороны газовых служб. Во время плановых проверок специалисты начали массово обращать внимание на срок эксплуатации оборудования, указанный в техпаспорте.
Именно такая ситуация произошла с одним из собственников, о которой рассказал Telegram-канал "Юридические тонкости". Во время техобслуживания сотрудник газовой службы обнаружил, что плита была выпущена ещё в 2013 году, а её официальный срок службы составлял всего 7 лет. Получалось, что использовать её нельзя было уже с 2020 года.
Хозяину квартиры выдали предписание: либо заменить плиту, либо оплатить техническую диагностику и получить официальное заключение о её исправности.
Собственник отказался делать это, заявив, что техника прекрасно работает. Более того, он попытался оспорить требование в суде, считая оплату проверки незаконной.
Однако суды трёх инстанций поддержали коммунальщиков. Основанием стали Правила №410, согласно которым газовое оборудование после окончания срока службы автоматически считается непригодным, пока платная диагностика не подтвердит обратное.
