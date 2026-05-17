Чугунные трубы для Петергофа и памятник рыбке: как Петербург и область встретили главные события мая

В Северной столице прошла "Ночь музеев" и состоялся фестиваль "Корюшка идет!"

Майские праздники прошли, но настоящая весна в Петербурге начинается только сейчас. В эти выходные произошло сразу два знаковых события: в Петергофе запустили фонтаны, а в Новой Ладоге накрыли огромный «рыбный стол».

Петергоф: шоу о том, как строили мечту

16 мая в Петергофе официально открыли летний сезон. В этом году праздник был не просто красивым, но и со смыслом. Шоу посвятили единству России. Знаменитый парк — это результат работы всей страны.

Все знают про красоту, но мало кто помнит детали. Например, трубы для воды везли с Урала, гранит для колонн — из Карелии. Плотники приехали с Севера, а необычные ракушки для декора доставили с Дальнего Востока.

На сцене это показали 200 артистов, а посмотрели на действо больше 27 тысяч человек.

Интересный факт: фонтаны-самотеки

Мало кто верит, но фонтаны Петергофа работают без единого насоса. Вода стекает с Ропшинских высот сама по себе из-за разницы уровней. Это уникальная инженерная система, которой уже 300 лет.

Именно поэтому команда «Фонтаны пустить!» звучит так торжественно — это запуск сложнейшего механизма.

Под звуки гимна города и залпы пиротехники струи «Самсона» взметнулись в небо. Сезон открыт, теперь фонтаны будут радовать нас до самой осени.

Новая Ладога: 12 тонн «огуречного» аромата

Пока в Петергофе любовались водой, в Новой Ладоге вовсю жарили рыбу. Здесь прошел восьмой фестиваль «Корюшка идет!».

Если вы живете в Петербурге, то знаете: весна пахнет не сиренью, а свежими огурцами. Именно такой аромат стоит над городом, когда идет корюшка.

Масштаб праздника впечатляет:

Привезли 12 тонн рыбы.

Участвовали 20 крупных производителей.

Более 20 кафе готовили рыбу во всех видах: жареную, копченую и даже вяленую.

Не только еда, но и памятник

На набережной Волхова теперь есть новый арт-объект — памятник корюшке. Его открыли официально, с участием губернатора.

Но людей больше интересовало «зарыбление»: в реку выпустили молодь ценных пород рыб, чтобы их становилось больше.

Выходные выдались шумными. В Петергофе отправили 3000 бесплатных открыток по всей стране, а в Новой Ладоге накормили тысячи людей. Если не успели на открытие — не расстраивайтесь.

Фонтаны теперь работают каждый день, а корюшку в ресторанах будут подавать еще пару недель. Самое время гулять!

