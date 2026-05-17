Как превратить дерево в «ядовитый десерт» для тли: секрет системной обработки после цветения

Агроном рассказала, как заставить муравьев бросить тлю и уйти из сада.

Тля не прилетает из ниоткуда. Она зимует прямо на ваших деревьях — в трещинах коры и возле почек. Как только пригреет солнышко, личинки просыпаются.

Главное правило: не брызгать в цвет!

Как рассказала "Городовому" агроном Елизавета Тихонова опрыскивать деревья нужно после цветения. Иначе вы погубите пчел, а толку от опрыскивания не будет, так как тля прячется внутри самого цветка.

Ждите, когда лепестки опадут, в Ленобласти как раз заканчивается этот период. Это идеальный момент для решающего удара.

Елизавета Тихонова Агроном "Когда появятся листочки после цветения, вы опрыскиваете. Химия вместе с фотосинтезом всасывается в растение, и оно становится горьким. Тле это не нравится. Примерно две недели эта горечь держится, потом разлагается,", - рассказывает эксперт.

Просто обрызгать тлю сверху (контактные средства) — это вчерашний день. Дождь смыл препарат, и тля вернулась. Лучше использовать системные инсектициды.

Муравьи — это «такси» для тли

Тля и муравьи всегда работают в паре. Муравьи разносят тлю по самым сочным верхушкам веток, как на пастбище. Когда вы используете системный препарат, сок становится ядовитым.

Тля ест его, «травится» сама и выдает муравьям горький падок. В итоге муравьям становится невыгодно разводить такую «ферму», и они уходят.

Итог: Первая обработка — по голой коре до почек. Вторая и самая важная — сразу после цветения по молодым листочкам системным препаратом. И ваш сад будет чистым!

