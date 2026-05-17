Как превратить дерево в «ядовитый десерт» для тли: секрет системной обработки после цветения
Тля не прилетает из ниоткуда. Она зимует прямо на ваших деревьях — в трещинах коры и возле почек. Как только пригреет солнышко, личинки просыпаются.
Главное правило: не брызгать в цвет!
Как рассказала "Городовому" агроном Елизавета Тихонова опрыскивать деревья нужно после цветения. Иначе вы погубите пчел, а толку от опрыскивания не будет, так как тля прячется внутри самого цветка.
Ждите, когда лепестки опадут, в Ленобласти как раз заканчивается этот период. Это идеальный момент для решающего удара.
Просто обрызгать тлю сверху (контактные средства) — это вчерашний день. Дождь смыл препарат, и тля вернулась. Лучше использовать системные инсектициды.
Муравьи — это «такси» для тли
Тля и муравьи всегда работают в паре. Муравьи разносят тлю по самым сочным верхушкам веток, как на пастбище. Когда вы используете системный препарат, сок становится ядовитым.
Тля ест его, «травится» сама и выдает муравьям горький падок. В итоге муравьям становится невыгодно разводить такую «ферму», и они уходят.
Итог: Первая обработка — по голой коре до почек. Вторая и самая важная — сразу после цветения по молодым листочкам системным препаратом. И ваш сад будет чистым!
Ранее «Городовой» рассказывал, как бороться со слизнями в огороде.