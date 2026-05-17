Городовой / Город / Как превратить дерево в «ядовитый десерт» для тли: секрет системной обработки после цветения
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
1 грамм на литр – и антуриум не унять: будет выдавать "парус на парусом" в режиме нон-стоп Полезное
Будете удивлены, сколько сейчас стоят в Москве советские чайные сервизы из бабулиных сервантов Полезное
Чугунные трубы для Петергофа и памятник рыбке: как Петербург и область встретили главные события мая Город
Добавляю 50 мл в воду — и ни один клещ не вопьется: мощная защита от вредителя найдена Полезное
Россиян обязали оплачивать новую услугу ЖКХ – никаких льгот и скидок не будет Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

Как превратить дерево в «ядовитый десерт» для тли: секрет системной обработки после цветения

Опубликовано: 17 мая 2026 12:49
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
 Проверено редакцией
Как превратить дерево в «ядовитый десерт» для тли: секрет системной обработки после цветения
Как превратить дерево в «ядовитый десерт» для тли: секрет системной обработки после цветения
Городовой ру
Агроном рассказала, как заставить муравьев бросить тлю и уйти из сада.

Тля не прилетает из ниоткуда. Она зимует прямо на ваших деревьях — в трещинах коры и возле почек. Как только пригреет солнышко, личинки просыпаются.

Главное правило: не брызгать в цвет!

Как рассказала "Городовому" агроном Елизавета Тихонова опрыскивать деревья нужно после цветения. Иначе вы погубите пчел, а толку от опрыскивания не будет, так как тля прячется внутри самого цветка.

Ждите, когда лепестки опадут, в Ленобласти как раз заканчивается этот период. Это идеальный момент для решающего удара.

Елизавета Тихонова
Елизавета Тихонова Агроном

"Когда появятся листочки после цветения, вы опрыскиваете. Химия вместе с фотосинтезом всасывается в растение, и оно становится горьким. Тле это не нравится.

Примерно две недели эта горечь держится, потом разлагается,", - рассказывает эксперт.

Просто обрызгать тлю сверху (контактные средства) — это вчерашний день. Дождь смыл препарат, и тля вернулась. Лучше использовать системные инсектициды.

Муравьи — это «такси» для тли

Тля и муравьи всегда работают в паре. Муравьи разносят тлю по самым сочным верхушкам веток, как на пастбище. Когда вы используете системный препарат, сок становится ядовитым.

Тля ест его, «травится» сама и выдает муравьям горький падок. В итоге муравьям становится невыгодно разводить такую «ферму», и они уходят.

Итог: Первая обработка — по голой коре до почек. Вторая и самая важная — сразу после цветения по молодым листочкам системным препаратом. И ваш сад будет чистым!

Ранее «Городовой» рассказывал, как бороться со слизнями в огороде.

Город