Золотистые пенки и клубничный слой: секреты настоящей Гурьевской каши

Гурьевская каша – одно из знаковых блюд русской кухни XIX века.

Многие думают, что Гурьевская каша — это обычная манка с вареньем. На самом деле, это настоящий русский десерт, который когда-то обожали императоры.

По легенде, её придумал крепостной повар Захар Кузьмин для министра финансов Дмитрия Гурьева. Блюдо так поразило графа, что он выкупил повара вместе со всей семьей.

Сегодня приготовить такой шедевр можно на обычной кухне. Главное — знать несколько тонких нюансов. Шеф-повар Иван Кудряшов рассказал все тонкости приготовления "Городовому".

Основа: не дайте желтку свариться

Сначала варим манку. Берите хорошее молоко или жирные сливки. Каша должна получиться средней густоты.

Иван Кудряшов Шеф-повар "По готовности добавить в нее перетертый с сахаром желток. Точнее, даже дать остыть, чтобы желток не сварился. И где-то минут через пятнадцать ввести туда желток", - отмечает эксперт.

Секрет пышности: взбитые белки

Чтобы каша не была тяжелым «кирпичом», добавьте в неё воздух. Возьмите оставшиеся белки, киньте щепотку соли и взбейте в крепкую пену. Аккуратно подмешайте их в массу.

Также в кашу нужно добавить грецких орехов, предварительно обжаренных и измельченных в мелкую крошку.

Главный ритуал: добываем пенки

Без пенок Гурьевская каша превращается в обычную манку. Налейте сливки в широкую чугунную сковороду или керамическую форму. Ставим в духовку при 150°C.

Через 30–40 минут сверху появится румяная корочка — пенка. Аккуратно снимите её и положите на тарелку. Ждите следующую. Процесс долгий, но эти слои создают тот самый неповторимый вкус.

Собираем «архитектуру» десерта

Возьмите глубокую форму для запекания. Смажьте её маслом. Если хотите потом вынимать кашу целиком, посыпьте дно панировочными сухарями.

Теперь начинаем строить слои:

Выкладываем немного каши. Сверху — свежие фрукты (идеально подходят клубника и абрикосы). Следом — слой тех самых пенок. Затем — клубничное варенье с ягодами. Снова пенки и снова фрукты.

"И так чередуется, пока не закончатся пенки. Сверху выкладывается опять же слой пенок и небольшое количество каши. Посыпается орехами оставшимися, если остались, и в духовку на 180°C, примерно на 30 минут", - говорит шеф-повар.

Подавайте десерт сразу, пока он горячий и ароматный. Это блюдо требует терпения, но результат стоит каждой потраченной минуты.

