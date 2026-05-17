Нет права на ошибку: названы самые опасные дороги России - здесь не рискуют ездить даже экстремалы
Жители крупных городов России привыкли к ровным дорогам, которые даже не вызывают чувства опасности. Такая ситуация отмечается не во всех регионах страны, ведь в некоторых местах автомобильная поездка может превратиться в целое испытание. Портал "Городовой" рассказал о самых опасных дорогах России, где точно лучше не оказываться.
Федеральная трасса Р-504 «Колыма»
Протяженность этой трассы составляет более 2000 км, при этом дорога проложена через вечную мерзлоту, горные перевалы и глухую тайгу. На данный момент трасса является одной из самых суровых в России. Она соединяет Магадан с Якутском, пролегая через Дальний Восток и Сибирь.
"Строительство трассы началось в 1931–1932 годах и завершилось лишь в 1950-х. Опасность создают экстремальные погодные условия. Маршрут пролегает через районы с суровым северным климатом, где зимой температура нередко опускается ниже –50 °C. Здесь везде бескрайние и безлюдные участки дороги — места, где на многие километры вокруг нет ни жизни, ни связи", - сообщает канал "Русские тайны".
Трасса Парбиг — Кедровый
В 2012 году эта трасса была признана худшей в стране. Дорогу там начали строить более 35 лет назад, но все прекратилось после распада СССР. Сейчас трасса представляет собой обычную грунтовку, которую постоянно размывает. Проехать здесь комфортно можно только зимой, когда все покрывается снегом и замерзает.
Дорога Ахты — Хнов
Эта дорога пролегает в горах Дагестана. Маршрут соединяет села Ахты и Хнов. Дорога постоянно извивается, проходит через горные ландшафты, поэтому любая ошибка водителя может закончиться трагедией. В некоторых местах тут даже отсутствуют какие-либо ограждения.
"Несмотря на все риски, дорога Ахты — Хнов является одной из самых впечатляющих в Дагестане: уникальная природа, захватывающие горные виды и богатое историческое наследие", - рассказал источник.
