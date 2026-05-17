От тотальной жары до заморозков: какая погода будет в России с 17 по 21 мая
Москва
Специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в Москву нагрянула жара. В столичном регионе ожидается до +30 градусов тепла.
В воскресенье, 17 мая, в столице ещё будут кратковременные грозовые дожди, но температура поднимется до +25 градусов. А вот уже в начале следующей недели столбики термометров достигнут отметки +30. Погода будет очень сухой и тёплой вплоть до 21 мая.
Омская область
В Омске ожидаются заморозки. С предупреждением выступило местное МЧС. Температура ночью 17 и 18 мая опустится до -5 градусов. В ведомстве порекомендовали владельцам земельных участков укрывать сельскохозяйственные культуры полимерной плёнкой или нетканым материалом.
Средний Урал
Здесь температура с 16 по 20 мая будет держаться на уровне +25…+30 градусов, что на 7-9 градусов выше климатической нормы. С 21 мая жара спадёт — над регионом будет господствовать атмосферный фронт.
