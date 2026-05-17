С какой стороны зайти и когда пойдет дождь: как ИИ сократит очереди и ускорит реставрацию Петергофа
Петергоф — это не только фонтаны и золото, но и огромная территория, на которой легко запутаться. Чтобы прогулки стали комфортнее, а памятники сохранялись дольше, в музее-заповеднике решили внедрить искусственный интеллект (ИИ).
Умный гид в вашем смартфоне
Многие туристы сталкиваются с проблемой: с какого входа зайти, чтобы не стоять в очередях, и как успеть посмотреть всё самое интересное? Скоро эти вопросы решит онлайн-гид на базе ИИ, передает ТАСС.
Он будет работать как персональный консьерж:
- Составит маршрут: ИИ предложит план прогулки, чтобы вы увидели главные шедевры в правильном порядке.
- Посмотрит на небо: система учтет прогноз погоды и подскажет, стоит ли идти к фонтанам прямо сейчас или лучше переждать дождь в павильоне.
- Выберет вход: программа подскажет, с какой стороны парка сейчас удобнее зайти.
Оценка ценностей за секунды
Раньше, если музейный предмет нужно было отправить на выставку или застраховать, специалисты тратили целую неделю на бумажную волокиту и оценку его стоимости.
Теперь в Петергофе этот процесс почти мгновенный. ИИ анализирует данные и выдает страховую стоимость предмета за несколько секунд. Это освобождает сотрудников для более важной творческой и научной работы.
Реставрация без долгих ожиданий
Самое сложное в сохранении старинных дворцов — это документация. Чтобы просто начать ремонт, инженеры месяцами готовят чертежи и отчеты.
В музее появится ИИ-помощник для реставраторов. Он возьмет на себя самую нудную часть работы с документами. В итоге подготовка, которая раньше длилась месяцы, будет занимать всего пару недель. Это значит, что фонтаны и статуи будут обновлять гораздо быстрее.
