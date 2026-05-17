С какой стороны зайти и когда пойдет дождь: как ИИ сократит очереди и ускорит реставрацию Петергофа
С какой стороны зайти и когда пойдет дождь: как ИИ сократит очереди и ускорит реставрацию Петергофа

Опубликовано: 17 мая 2026 10:17
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Об этом рассказал гендиректор учреждения Роман Ковриков.

Петергоф — это не только фонтаны и золото, но и огромная территория, на которой легко запутаться. Чтобы прогулки стали комфортнее, а памятники сохранялись дольше, в музее-заповеднике решили внедрить искусственный интеллект (ИИ).

Умный гид в вашем смартфоне

Многие туристы сталкиваются с проблемой: с какого входа зайти, чтобы не стоять в очередях, и как успеть посмотреть всё самое интересное? Скоро эти вопросы решит онлайн-гид на базе ИИ, передает ТАСС.

Он будет работать как персональный консьерж:

  • Составит маршрут: ИИ предложит план прогулки, чтобы вы увидели главные шедевры в правильном порядке.
  • Посмотрит на небо: система учтет прогноз погоды и подскажет, стоит ли идти к фонтанам прямо сейчас или лучше переждать дождь в павильоне.
  • Выберет вход: программа подскажет, с какой стороны парка сейчас удобнее зайти.

Оценка ценностей за секунды

Раньше, если музейный предмет нужно было отправить на выставку или застраховать, специалисты тратили целую неделю на бумажную волокиту и оценку его стоимости.

Теперь в Петергофе этот процесс почти мгновенный. ИИ анализирует данные и выдает страховую стоимость предмета за несколько секунд. Это освобождает сотрудников для более важной творческой и научной работы.

Реставрация без долгих ожиданий

Самое сложное в сохранении старинных дворцов — это документация. Чтобы просто начать ремонт, инженеры месяцами готовят чертежи и отчеты.

В музее появится ИИ-помощник для реставраторов. Он возьмет на себя самую нудную часть работы с документами. В итоге подготовка, которая раньше длилась месяцы, будет занимать всего пару недель. Это значит, что фонтаны и статуи будут обновлять гораздо быстрее.

Ранее «Городовой» рассказывал, как работают уникальные фонтаны в музее.

Город