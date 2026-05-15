70 лет реставрации и тоннели сквозь гранит: в Петербурге откроют музеи о тех, кто поднял город из руин
Петербург — это не только красивые фасады, но и люди, которые их спасали. Скоро в городе и пригородах появятся два новых места, где будут рассказывать не о королях и чиновниках, а о тех, кто работал руками.
Из руин в золото: музей подвига в Петергофе
Многие туристы, гуляя по Петергофу, даже не догадываются, что 80 лет назад здесь было пепелище. Немцы разрушили Большой дворец на 60%: не было крыши, внутри всё выгорело.
Казалось, восстановить это невозможно. Но наши реставраторы совершили чудо.
В 2025 году в Петергофе планируют открыть постоянный музей, посвященный этому подвигу, сообщает ТАСС.
- Как это будет: за основу возьмут выставку «Подвиг возрождения». Она уже работала во дворце и собрала толпы — более 100 тысяч человек. Теперь проект хотят сделать постоянным.
- Главный герой — «Самсон»: отдельный зал посвятят знаменитому фонтану. Оригинальную статую оккупанты украли и, скорее всего, переплавили. То, что мы видим сегодня, восстановили по старым фото и чертежам сразу после войны.
- Сложность выбора: сейчас руководство ищет здание. В парадных залах дворца экспозиция смотрелась отлично, но музею нужно свое место, где современная техника и экраны не будут спорить с золоченым декором.
Интересный факт: официально восстановление Петергофа закончилось совсем недавно — в 2011 году, когда доделали домовую церковь. То есть реставрация длилась почти 70 лет!
Сквозь болота и гранит: музей ленинградского метро
Метро в Петербурге — одно из самых красивых и точно самое глубокое в мире. Строить его в нашем грунте — задача для героев. Губернатор Александр Беглов поручил создать отдельный музей, где главной темой станет именно стройка.
- Что покажут: модели огромных проходческих щитов (это такие гигантские сверла, которые грызут землю), инструменты горняков и архивные документы.
- О людях: хотят рассказать о династиях. В Петербурге есть семьи, где дед строил первую очередь «красной ветки» в 1955-м, а внук сейчас копает новые станции на «коричневой».
- Единая команда: раньше метрополитен и строители («Метрострой») были разными мирами. Новый музей объединит их историю в одну большую сагу о том, как город прокладывал пути под Невой.
Новые музеи — это не просто скучные стенды. Это способ сказать «спасибо» тем, кто после войны не пошел строить себе жилье, а по крупицам собирал мозаики и лепил лепнину, чтобы мы сегодня могли гордиться своим городом.
Петербург — город, который умеет восставать из пепла. И теперь у этой памяти появятся свои дома.
