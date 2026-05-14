Эти кабачки заменили мне мясо: хрустящая корочка и нежная серединка сводят с ума

Опубликовано: 14 мая 2026 20:01
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
От этих кабачков оторваться просто невозможно!

После такого рецепта кабачки дома долго точно не залеживаются. Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "Аймкук".

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 шт. (500 г),
  • мука пшеничная — 30 г,
  • панировочные сухари — 50 г,
  • молотая паприка — 1 ч. л.,
  • прованские травы — 1 ч. л.,
  • соль и чёрный перец — по вкусу
  • яйца — 4 шт.,
  • сыр — 100 г

Приготовление

Беру два средних кабачка, хорошо мою, обсушиваю и нарезаю полосками вдоль или кружочками — как удобнее. Толщина должна быть около 0,5 см. Затем слегка отбиваю каждый кусочек кухонным молотком с двух сторон.

Складываю кабачки в миску, посыпаю солью и оставляю на 5-10 минут. После этого обязательно промакиваю бумажными полотенцами — лишняя влага здесь не нужна, иначе панировка не получится хрустящей.

В отдельной миске смешиваю муку, панировочные сухари, паприку, прованские травы, соль и чёрный перец. Для кляра в глубокой посуде соединяю яйца и тёртый сыр, хорошо перемешиваю.

Разогреваю на сковороде растительное масло на среднем огне. Каждый кусочек кабачка сначала обваливаю в сухой панировке, затем окунаю в яично-сырный кляр и сразу отправляю на сковороду.

Жарю примерно по 3-5 минут с каждой стороны до красивой золотистой корочки. Огонь должен быть умеренным, чтобы сыр не подгорел, а кабачки успели полностью приготовиться внутри. Готовые кусочки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Примерное время приготовления: 35 минут

Личный опыт

Автор "Городового" советует подавать кабачки тёплыми со сметанным или чесночным соусом. При желании также можно добавить любимый гарнир.

Ранее мы писали о том, как приготовить баклажаны по-итальянски.

