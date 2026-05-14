Эти кабачки заменили мне мясо: хрустящая корочка и нежная серединка сводят с ума
После такого рецепта кабачки дома долго точно не залеживаются. Способом приготовления поделился автор Дзен-канала "Аймкук".
Ингредиенты:
- кабачки — 2 шт. (500 г),
- мука пшеничная — 30 г,
- панировочные сухари — 50 г,
- молотая паприка — 1 ч. л.,
- прованские травы — 1 ч. л.,
- соль и чёрный перец — по вкусу
- яйца — 4 шт.,
- сыр — 100 г
Приготовление
Беру два средних кабачка, хорошо мою, обсушиваю и нарезаю полосками вдоль или кружочками — как удобнее. Толщина должна быть около 0,5 см. Затем слегка отбиваю каждый кусочек кухонным молотком с двух сторон.
Складываю кабачки в миску, посыпаю солью и оставляю на 5-10 минут. После этого обязательно промакиваю бумажными полотенцами — лишняя влага здесь не нужна, иначе панировка не получится хрустящей.
В отдельной миске смешиваю муку, панировочные сухари, паприку, прованские травы, соль и чёрный перец. Для кляра в глубокой посуде соединяю яйца и тёртый сыр, хорошо перемешиваю.
Разогреваю на сковороде растительное масло на среднем огне. Каждый кусочек кабачка сначала обваливаю в сухой панировке, затем окунаю в яично-сырный кляр и сразу отправляю на сковороду.
Жарю примерно по 3-5 минут с каждой стороны до красивой золотистой корочки. Огонь должен быть умеренным, чтобы сыр не подгорел, а кабачки успели полностью приготовиться внутри. Готовые кусочки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Примерное время приготовления: 35 минут
Личный опыт
Автор "Городового" советует подавать кабачки тёплыми со сметанным или чесночным соусом. При желании также можно добавить любимый гарнир.
