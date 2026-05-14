«Лишняя» полоса и мост без трамваев: как изменятся дороги у Троицкой площади и Александра Невского с 16 мая
Опубликовано: 14 мая 2026 19:32
Движение трамваев по мосту Александра Невского будет полностью закрыто с 16 мая по 16 сентября.
С 16 по 20 мая дорожники займутся трамвайными путями на Петроградской стороне у Троицкой площади, сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Что важно знать:
- Съезд с Малоохтинского проспекта на мост закроют совсем.
- Чтобы пробок было меньше, на съезде с Заневского на Малоохтинскую набережную временно добавят одну полосу.
- Как объехать: используйте Новочеркасский проспект, улицу Стахановцев или Перевозный переулок. Также можно проскочить через Вокзальную улицу и улицу Героев.
Мост Александра Невского: ремонт на все лето
Самые серьезные изменения ждут мост Александра Невского. Здесь ремонт затянется на четыре месяца — с 16 мая до 16 сентября.
На мосту планируют заменить не только рельсы, но и обновить гидроизоляцию, деформационные швы и уложить свежий асфальт.
Главные изменения для транспорта:
- Трамваи ходить не будут. Движение по переправе полностью закрывают до середины сентября.
- Машинам оставят меньше места. В сторону центра (к площади Александра Невского) останется всего две полосы. В сторону Заневского проспекта — три полосы.
- Дополнительная деталь: По опыту прошлых лет, закрытие трамвайного движения на этом участке сильно бьет по жителям правого берега. Обычно на время ремонта усиливают движение автобусов и троллейбусов, но в часы пик пробки здесь неизбежны.