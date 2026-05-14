«Лишняя» полоса и мост без трамваев: как изменятся дороги у Троицкой площади и Александра Невского с 16 мая
«Лишняя» полоса и мост без трамваев: как изменятся дороги у Троицкой площади и Александра Невского с 16 мая

Опубликовано: 14 мая 2026 19:32
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Движение трамваев по мосту Александра Невского будет полностью закрыто с 16 мая по 16 сентября.

С 16 по 20 мая дорожники займутся трамвайными путями на Петроградской стороне у Троицкой площади, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Что важно знать:

  • Съезд с Малоохтинского проспекта на мост закроют совсем.
  • Чтобы пробок было меньше, на съезде с Заневского на Малоохтинскую набережную временно добавят одну полосу.
  • Как объехать: используйте Новочеркасский проспект, улицу Стахановцев или Перевозный переулок. Также можно проскочить через Вокзальную улицу и улицу Героев.

Мост Александра Невского: ремонт на все лето

Самые серьезные изменения ждут мост Александра Невского. Здесь ремонт затянется на четыре месяца — с 16 мая до 16 сентября.

На мосту планируют заменить не только рельсы, но и обновить гидроизоляцию, деформационные швы и уложить свежий асфальт.

Главные изменения для транспорта:

  1. Трамваи ходить не будут. Движение по переправе полностью закрывают до середины сентября.
  2. Машинам оставят меньше места. В сторону центра (к площади Александра Невского) останется всего две полосы. В сторону Заневского проспекта — три полосы.
  3. Дополнительная деталь: По опыту прошлых лет, закрытие трамвайного движения на этом участке сильно бьет по жителям правого берега. Обычно на время ремонта усиливают движение автобусов и троллейбусов, но в часы пик пробки здесь неизбежны.

