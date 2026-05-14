От водорослей до ультрафиолета: какой путь проходит вода из Невы, прежде чем попасть в кран

Водоканал Санкт-Петербурга объявил о расширении системы онлайн-мониторинга качества воды.

Каждый день Петербург «выпивает» около 1,6 миллиона кубометров воды. Это огромный объем, который нужно не просто поднять из Невы, но и очистить до блеска.

Нева — река капризная: на её состояние влияют заводы, дожди и даже изменения климата. Чтобы в наши краны попадала только безопасная вода, Водоканал запустил продвинутую систему онлайн-мониторинга.

Глаза за пределами города

Раньше за качеством воды следили в основном на самих водозаборах в черте Петербурга. Теперь «глаза» Водоканала появились и выше по течению — в Ленинградской области, пишет "Петербургский дневник".

На шести областных водозаборах установили специальные датчики. Зачем это нужно? Всё просто: если где-то выше по течению в реку попадет грязь или химия, специалисты узнают об этом заранее.

У них будет запас времени, чтобы перенастроить оборудование или усилить очистку до того, как «грязное пятно» доплывет до города.

Умные приборы вместо долгих анализов

Для проверки воды используют современные приборы — спектрофотометры. Им не нужны реактивы, они работают в режиме реального времени.

Эти гаджеты мгновенно видят:

насколько вода мутная и какой у неё цвет;

температуру и уровень нитратов;

опасные примеси вроде бензола или фенола.

Если показатели хоть немного отклонятся от нормы, система тут же подаст сигнал тревоги.

Пять этапов чистоты

Прежде чем попасть в трубы, вода проходит через настоящий «салон красоты». Весь процесс выглядит так:

Грубая очистка. Огромные решетки не пускают в систему мусор, водоросли и рыбу. Осветление. Воду избавляют от мелкой взвеси, чтобы она стала прозрачной. Химия на страже. Воду дважды обрабатывают специальными реагентами. Важный факт: в Петербурге давно отказались от опасного жидкого хлора в пользу безопасного гипохлорита натрия. Вода больше не пахнет «больницей». Ультрафиолет. Это финальный удар по бактериям и вирусам. Мощные лампы буквально стерилизуют воду. Биомониторинг. Кстати, у Водоканала есть необычные сотрудники — речные раки. К их панцирям прикреплены датчики сердцебиения. Если рак начинает нервничать, значит, в воде появилась токсичная химия, которую еще не засёк прибор.

Система стала работать на опережение. Контроль начинается за десятки километров до города, а современные фильтры и ультрафиолет делают воду пригодной для питья прямо из-под крана.

Конечно, состояние труб в конкретном доме может внести свои коррективы, но на выходе с городских станций вода соответствует самым жестким стандартам.

Ранее «Городовой» рассказывал, чем полезна минеральная вода из Сестрорецка.