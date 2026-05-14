Внимание в дефиците: какой «скрытый» навык поднял зарплаты петербургской молодежи до 95 тысяч рублей

В городе на Неве готовы нанимать молодых специалистов без опыта работы.

За последние четыре года зарплаты для новичков в Северной столице взлетели почти в два раза. Если в 2020-м году вчерашнему студенту предлагали в среднем 28 тысяч рублей, то сейчас эта цифра выросла до 51 тысячи.

А особо удачливые ребята на старте могут получать и до 95 тысяч, пишет Росбалт со ссылкой аналитиков hh.ru.

Диплом — не главное?

Интересно, что корочки вуза теперь мало. Компании больше смотрят на то, какой вы человек. В лидерах запросов так называемые «гибкие навыки».

Работодатели ищут тех, кто умеет:

Внимательно работать с документами (спрос вырос в 5 раз);

Вежливо и грамотно общаться;

Не бояться ответственности.

Особенно ценятся те, кто умеет продавать и договариваться. Навык «работы с возражениями» (это когда клиент говорит «нет», а вы мягко убеждаете его в обратном) стал в 10 раз востребованнее.

Запросы молодежи растут

Сами выпускники тоже знают себе цену. Сегодняшний петербургский новичок редко соглашается работать меньше чем за 68–69 тысяч рублей. Еще четыре года назад пределом мечтаний для них были 43 тысячи.

Это происходит не просто так. Жизнь дорожает, и молодежь хочет сразу обеспечивать себя, не рассчитывая на помощь родителей.

Петербург — город возможностей

Общие цифры по городу тоже впечатляют. Губернатор Александр Беглов сообщил, что средняя зарплата в Петербурге перевалила за 121 тысячу рублей. Это на 20% больше, чем в среднем по стране.

Безработицы в городе почти нет — всего 1,5%. Это значит, что работу может найти каждый, кто действительно этого хочет.

Где платят больше всего? Если хотите зарабатывать по максимуму, присмотритесь к этим сферам:

Финансы и менеджмент. Недвижимость. Автомобильный бизнес. Консалтинг.

Там зарплаты опытных специалистов доходят до 250 тысяч рублей, но и спрос с таких работников строже.

