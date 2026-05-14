Попросился домой перед финалом: почему «Зенит» лишился форварда и как будет взламывать прессинг «Ростова»
Попросился домой перед финалом: почему «Зенит» лишился форварда и как будет взламывать прессинг «Ростова»

Опубликовано: 14 мая 2026 14:36
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
«Зенит» 17 мая сыграет на выезде против «Ростова».

Сезон Российской Премьер-лиги выходит на финишную прямую. 17 мая петербургский «Зенит» проведет, пожалуй, самый важный матч года. На кону — чемпионский титул.

Главный тренер Сергей Семак рассказал, с каким настроем команда подходит к этой игре, пишет "Фонтанка".

План один — только победа

Несмотря на то что для золотых медалей «Зениту» хватит и ничьей, в клубе не хотят рисковать. Семак подчеркнул: команда едет в Ростов-на-Дону за тремя очками.

Настроение у игроков рабочее, никакой паники или излишней расслабленности. Физическая форма тоже в порядке.

Да, конец сезона — это всегда усталость. Кто-то отыграл почти все матчи, кто-то сидел на скамейке и рвется в бой. Но в целом медицинский штаб и тренеры довольны состоянием футболистов.

Почему уехал Джон Дуран?

Одной из главных новостей стал внезапный отъезд колумбийского нападающего. Перед самым важным матчем Джон Дуран покинул расположение команды.

Семак объяснил это просто: спортсмен сам подошел и попросил отпустить его домой по личным обстоятельствам. Клуб решил не вставлять палки в колеса и пошел навстречу. Так что в Ростове придется справляться без него.

Дорога не пугает, а соперник — кусается

Поездки в Ростов сейчас — это всегда квест из-за закрытого аэропорта. Но в «Зените» к этому привыкли. Тренерский штаб уверен, что логистика не станет оправданием, если что-то пойдет не так.

Сам «Ростов» Валерия Карпина — соперник крайне неприятный. Семак отметил несколько важных моментов:

  • Они постоянно прессингуют и не дают дышать.
  • Много силовой борьбы на каждом участке поля.
  • Очень опасны при штрафных и угловых.
  • Почти все их матчи заканчиваются с минимальным перевесом — они бьются до последней секунды.

Что на кону?

Борьба за золото в этом году выдалась непривычно жаркой. «Зенит» долгое время шел вровень с «Краснодаром».

Если «Зенит» заберет золото, Семак окончательно закрепит за собой статус самого успешного тренера в истории клуба. Но Ростов просто так очки не отдаст — для южан обыграть лидера на своем поле всегда дело чести.

