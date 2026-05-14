Попросился домой перед финалом: почему «Зенит» лишился форварда и как будет взламывать прессинг «Ростова»
Сезон Российской Премьер-лиги выходит на финишную прямую. 17 мая петербургский «Зенит» проведет, пожалуй, самый важный матч года. На кону — чемпионский титул.
Главный тренер Сергей Семак рассказал, с каким настроем команда подходит к этой игре, пишет "Фонтанка".
План один — только победа
Несмотря на то что для золотых медалей «Зениту» хватит и ничьей, в клубе не хотят рисковать. Семак подчеркнул: команда едет в Ростов-на-Дону за тремя очками.
Настроение у игроков рабочее, никакой паники или излишней расслабленности. Физическая форма тоже в порядке.
Да, конец сезона — это всегда усталость. Кто-то отыграл почти все матчи, кто-то сидел на скамейке и рвется в бой. Но в целом медицинский штаб и тренеры довольны состоянием футболистов.
Почему уехал Джон Дуран?
Одной из главных новостей стал внезапный отъезд колумбийского нападающего. Перед самым важным матчем Джон Дуран покинул расположение команды.
Семак объяснил это просто: спортсмен сам подошел и попросил отпустить его домой по личным обстоятельствам. Клуб решил не вставлять палки в колеса и пошел навстречу. Так что в Ростове придется справляться без него.
Дорога не пугает, а соперник — кусается
Поездки в Ростов сейчас — это всегда квест из-за закрытого аэропорта. Но в «Зените» к этому привыкли. Тренерский штаб уверен, что логистика не станет оправданием, если что-то пойдет не так.
Сам «Ростов» Валерия Карпина — соперник крайне неприятный. Семак отметил несколько важных моментов:
- Они постоянно прессингуют и не дают дышать.
- Много силовой борьбы на каждом участке поля.
- Очень опасны при штрафных и угловых.
- Почти все их матчи заканчиваются с минимальным перевесом — они бьются до последней секунды.
Что на кону?
Борьба за золото в этом году выдалась непривычно жаркой. «Зенит» долгое время шел вровень с «Краснодаром».
Если «Зенит» заберет золото, Семак окончательно закрепит за собой статус самого успешного тренера в истории клуба. Но Ростов просто так очки не отдаст — для южан обыграть лидера на своем поле всегда дело чести.
