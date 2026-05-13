«Десятка» сверху и Мостовой в придачу: как «Зенит» пытается взломать «европейский» контракт Тюкавина

Константин Тюкавин забил последний гол в матче 29-го тура "Краснодару".

В российском футболе назревает громкий переход. «Зенит» всерьез решил забрать к себе главную молодую звезду московского «Динамо» — Константина Тюкавина, сообщает "Спорт-Экспресс".

Костя Тюкавин — цель №1

Тюкавин сейчас «в огне». Ему всего 23 года, а он уже тащит на себе атаку «Динамо». В этом сезоне парень наколотил 12 мячей и отдал 6 голевых пасов.

«Зенит» готов выложить за него 20 миллионов евро. Но есть и другой план: Петербург может предложить москвичам 10 миллионов «живыми» деньгами и в придачу своего вингера Андрея Мостового.

Мостовой тоже хорош, но Тюкавин сейчас считается чуть ли не самым перспективным игроком страны.

Хитрый контракт: почему купить Тюкавина непросто?

Просто прийти и забрать игрока не получится. В его контракте есть важный нюанс: сумма выкупа в 20 миллионов евро действует только для Европы.

Если Костю захочет купить российский клуб, «Динамо» может требовать хоть 50 миллионов, хоть 100.

Москвичам совсем не хочется усиливать прямого конкурента. К тому же агент игрока не раз говорил, что Костя мечтает уехать в сильный европейский чемпионат, а не просто сменить один российский топ-клуб на другой.

Прощание с Михаилом Кержаковым

Пока руководство обсуждает трансферы, на поле разыгралась маленькая драма. Вратарь Михаил Кержаков заканчивает свой путь в «Зените». Матч с «Сочи» 10 мая стал для него финальным в заявке.

Болельщики на трибунах очень ждали, что Миша выйдет на замену хотя бы на пару минут в конце, чтобы красиво попрощаться. Но игра была нервной, счет 1:0 — очень шаткий.

99-летний болельщик и «Бессмертный полк»

Матч с «Сочи» вообще получился очень душевным. Первый символический удар по мячу нанес Владимир Колосов. Это ветеран войны, который защищал Ленинград. Ему 99 лет!

Представьте, он болеет за сине-бело-голубых еще с 1938 года. Весь стадион приветствовал его стоя.

Прямо на арене прошел и свой «Бессмертный полк» — люди принесли фотографии своих близких, участвовавших в войне. Такие моменты напоминают, что футбол — это большая семья.

