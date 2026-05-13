Почему на Севере жилые дома имеют яркий цвет - это сделано не для туристов: названы настоящие причины
Когда речь заходит о городах, расположенных на Севере России, то на ум сразу приходят серые и унылые пейзажи. Так думал и блогер, автор канала "Путешествия со смыслом", но после посещения Колымы его мнение поменялось. Именно там он увидел большое количество жилых домов, которые были окрашены в яркий цвет.
Во время поездки блогер наблюдал желтые, зеленые, розовые, голубые, оранжевые и прочие оттенки домов, которые не получится встретить во многих регионах России. Из-за такого буйства красок дома кажутся игрушечными. Выяснилось, что здания имеют яркие оттенки не просто так. В этом есть особый смысл.
Причины
Для того чтобы понять причины, достаточно посмотреть на местную природу, погоду. Здесь часто небо сливается с землей, наблюдается пасмурная погода, из-за чего на улицах становится серо и уныло. Яркие дома - это не просто желание местных, а необходимость.
"80% цвета и света наш организм «впитывает» через нервную систему, и только 20% — глазами. Дело в том, что от недостатка солнца и цвета у человека падает настроение. Врачи называют это «полярной депрессией». И вот тут-то краска и приходит на помощь", - сообщает источник.
На Севере зимой очень холодно, поэтому для покраски используются только морозостойкие эмали, которые способны выдерживать температуру свыше -50 градусов.
Интересный факт
Местные жители стараются выбирать яркие цвета даже для автомобилей. Здесь редко можно встретить привычные серые, черные или белые машины. Чаще всего люди отдают предпочтение красным, синим, зеленым и прочим заметным оттенкам.
