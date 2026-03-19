Город, основанный в 1393 году: родина мыловарения и "столица Русского Рождества" - что посетить и привезти отсюда

Небольшой российский город с богатой историей

Всего в 30 км от Иваново находится старинный город, который впервые упоминается в летописях в 1393 году. Он является родиной мыловарения, «столицей Русского Рождества» из-за ежегодного фестиваля в честь этого праздника, при этом славится и исторической архитектурой. Речь идет о городе Шуя.

История Шуи

legion-media

Раньше на месте города было торговое поселение, после чего здесь стало развиваться производство мыла, кожи, шуб, тканей. Шуйские мастера изготавливали полушубки для армии царя. Местные ткани представляют особую ценность в России до сих пор.

В 1565 году Иван Грозный назвал город своей собственностью, а в 1572 году Шуя перешла его сыну Федору. В этом городе бывал даже Петр I. Именно здесь он прикоснулся к иконе, которая помогла вылечиться от болезни. В XVIII веке тут проживала дочь Петра Великого. Она утвердила новый герб, на котором было изображено мыло.

Достопримечательности

На территории Шуи можно увидеть множество достопримечательностей, которые впечатлят любителей старинной архитектуры.

Воскресенский собор

legion-media

«Собор построен в XVIII веке в стиле классицизма. Белые стены украшает лепнина, фресок внутри немного, зато большие пролёты между арками делают собор светлым и воздушным. Высота — почти 35 метров», - сообщает портал «Яндекс-Путешествия».

legion-media

Рядом с Воскресенским собором также можно увидеть и другие ценные архитектурные объекты – Никольский собор и колокольню.

Арбат

legion-media

В центре города расположена пешеходная улица, которая называется Арбатом. Здесь можно увидеть старинные здания, торговые ряды, которые были построены в XIX веке.

Центральный рынок

Это место необходимо посетить ради старинных мерных весов, которые использовались для взвешивания повозок с товарами. Это помогало выписать пошлину. Проектировал весы архитектор Маричелли из Италии. Объект представляет собой нулевой километр города.

Музей мыла

Музей является частным, однако владельцы бережно хранят все экспонаты. Здесь можно узнать историю мыловарения, его традиции и секреты. Также тут часто проводятся фестивали и конкурсы. На территории музея можно увидеть мраморный рукомойник, чан для варки мыла.

Дома купцов

legion-media

Купцы в ту эпоху считались обеспеченными людьми, поэтому после них остались роскошные особняки. Особенно выделяется дом И. Лихачева и М. Соколова. Особняк был построен в начале XIX века.

Ильинская церковь

«Архитектурный памятник XIX века находится на площади Революции, которая раньше называлась по имени самого храма — Ильинской. Небольшое здание церкви построили из красного кирпича — таким её вид сохранялся до начала XX века, пока сооружение не оштукатурили», - рассказывает «Трипстер».

Что привезти из Шуи

legion-media

Самым популярным сувениром считается мыло. Его можно купить не только в музее, но и в гостиницах, сувенирных лавках. Также большой популярностью у туристов пользуются местные ткани и швейные изделия. Здесь можно купить скатерти, постельное белье, одежду, полотенца и т.д.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой город является "ситцевой столицей России".