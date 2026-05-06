От смены фамилии до «кривых» счётчиков: глава ЕИРЦ объяснил, откуда берутся странные цифры в платежках петербуржцев

В расчётах не участвует человеческий фактор, поскольку "машина не может ошибиться".

Многих петербуржцев пугают цифры в квитанциях. Иногда суммы кажутся взятыми с потолка. Глава Единого информационно-расчётного центра (ЕИРЦ СПб) Денис Шабарин на пресс-конференции "Интерфакса"объяснил, откуда берутся эти неточности и что с этим делать.

Кто виноват: машина или человек?

Главная новость: сама система расчетов работает четко. «Машина не ошибается», — говорит Шабарин. Проблемы начинаются на этапе передачи данных.

Чаще всего виноваты некорректные цифры со счётчиков. Если ваша управляющая компания случайно подаст неверные данные по общедомовому прибору, то «космический» счет за тепло придет сразу всему дому.

Это не системный сбой, а просто человеческий фактор при вводе цифр.

С чем люди идут в ЕИРЦ?

Нагрузка на специалистов огромная. В колл-центр поступает по 125 тысяч звонков в месяц. В офисах ежедневно работают сотни сотрудников.

Топ-3 вопроса, которые волнуют горожан:

Как правильно ввести в эксплуатацию новые счётчики. Как поменять данные собственника (например, после свадьбы или покупки квартиры). Почему сумма в квитанции именно такая (разбор начислений).

Ленобласть избавляется от очередей

Для жителей Ленинградской области есть хорошие новости. Теперь почти любой вопрос по коммуналке можно решить, не вставая с дивана. У ЕИРЦ ЛО заработал полноценный личный кабинет и мобильное приложение.

Там можно всё: передать показания, оплатить счета без комиссии, посмотреть историю платежей и даже заказать нужные справки. Система сама напомнит вам дважды в месяц, что пора передать данные или оплатить счет.

Если вы нашли ошибку: не ждите следующего месяца. Проще всего написать обращение через личный кабинет или зайти в ближайший офис ЕИРЦ с документами на квартиру и актуальными показаниями счетчиков.