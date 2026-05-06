Что делать на Алтае в июне - после такой красоты про другие курорты сразу забудете: любовь с первого взгляда гарантирована

Чем заняться во время посещения Алтая в первый летний месяц

Отдых на черноморском побережье в июне стал привычным для россиян, но в стране есть и другие локации, которые обязательно нужно посетить каждому. Отпуск в таких местах является более выгодным и интересным. Отправляйтесь в первый месяц лета на Алтай. Любовь произойдет с первого взгляда.

Погода в июне на Алтае

Первый месяц лета является самым комфортным для посещения Алтая. В июне наблюдается комфортная и устойчивая погода, при которой температура не поднимается выше +25 градусов. В остальные месяцы лета может быть более жарко. Но даже в июне без солнцезащитного крема не обойтись.

До конца июня на территории Алтая вам могут встретиться клещи, поэтому необходимо брать с собой репелленты.

Можно ли отдыхать с детьми

В июне на Алтае начинается купальный сезон. Большой популярностью здесь пользуется искусственное озеро, на берегу которого есть зона для отдыха с детьми. На территории пляжа есть горки, батуты, теннисный корт, спортивная площадка, прокат детских каров и водных велосипедов.

Возле озера расположены Тавдинские пещеры, которые очень интересны детям. Это место лучше посещать в теплой одежде, так как в пещерах может быть холодно.

Что делать на Алтае

"В это время в мараловодческих хозяйствах Алтая начинается сезон срезки пантов (рогов) у благородных горных оленей. Для тех, кто не знает — это самое благоприятное время для принятия пантовых ванн", - сообщает "КП".

В июне на территории Алтая открывается рыболовный сезон. Агентства даже организуют туры на горные реки и озера. В таких водоемах можно поймать не только привычную рыбу, но и тайменя, хариуса. При посещении Алтая приготовьтесь к длительным прогулкам, наблюдению за природой, купанию в местных водоемах.

