Забудьте про лавровый лист: как нужно мариновать корюшку с розмарином и только жареной

Шеф-повар рассказал тонкости проготовления огуречной рыбы в маринаде.

Если вы думали, что корюшку можно только жарить и тут же съедать, вы упускали самое интересное. Есть один способ, который превращает эту рыбку в настоящий деликатес.

Весь секрет в том, что мы маринуем её не сырой, а уже полностью готовой. Идеальным рецептом с "Городовым" поделился шеф-повар Иван Кудряшов.

По словам эксперта, если вам досталась мелкая рыбка — «гвоздики» из Ладоги или Онежского озера — не тратьте время на чистку. Её можно жарить целиком, с головами и потрохами.

В маринаде косточки станут мягкими, и рыбка будет улетать как семечки. Если же корюшка крупная, то лучше её всё-таки почистить.

Шаг 1: Правильная жарка

Сначала рыбку нужно подготовить к «плаванию» в маринаде.

Рыбу посолите и поперчите. Обваляйте каждую рыбку в муке. Жарьте на растительном масле или жиру до золотистой корочки.

Корюшка будет вкусной сама по себе уже на этом этапе.

Шаг 2: Секретный маринад (на 1 кг рыбы)

Маринад — это то, что дает вкус. На один литр воды нам понадобится много овощей: по 400 грамм лука и моркови.

Иван Кудряшов Шеф-повар "Обязательно добавьте розмарин, не лавровый лист. Это одно из условий вкусовых, потому что корюшка имеет свою ароматику отдельную. Соли на такое количество, поскольку она уже солёная, добавляем немного, 30 гр, столько же сахара и головку чеснока", - говорит шеф-повар.

И еще не забудьте добавить несколько горошин душистого перца и доведите воду со всеми ингредиентами до кипения.

Шаг 3: Сборка и терпение

Возьмите глубокую ёмкость или обычную стеклянную банку. Плотно уложите туда жареную корюшку и залейте маринадом.

Теперь самое сложное — нужно подождать. Рыба должна постоять в холодильнике хотя бы 12 часов. За это время она пропитается соками, овощами и розмарином.

Почему это стоит попробовать?

Маринование жареной рыбы — это старая северная традиция. Во-первых, так корюшка хранится гораздо дольше. Во-вторых, маринад делает её нежной, а уксусная или овощная среда размягчает мелкие кости.

Кстати, интересный факт: корюшку называют «рыбой-огурцом» из-за её свежего запаха. После маринования этот запах уходит, но взамен появляется такой богатый вкус, что остановиться просто невозможно.