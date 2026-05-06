Забудьте про лавровый лист: как нужно мариновать корюшку с розмарином и только жареной

Если вы думали, что корюшку можно только жарить и тут же съедать, вы упускали самое интересное. Есть один способ, который превращает эту рыбку в настоящий деликатес.
Весь секрет в том, что мы маринуем её не сырой, а уже полностью готовой. Идеальным рецептом с "Городовым" поделился шеф-повар Иван Кудряшов.
По словам эксперта, если вам досталась мелкая рыбка — «гвоздики» из Ладоги или Онежского озера — не тратьте время на чистку. Её можно жарить целиком, с головами и потрохами.
В маринаде косточки станут мягкими, и рыбка будет улетать как семечки. Если же корюшка крупная, то лучше её всё-таки почистить.
Шаг 1: Правильная жарка
Сначала рыбку нужно подготовить к «плаванию» в маринаде.
- Рыбу посолите и поперчите.
- Обваляйте каждую рыбку в муке.
- Жарьте на растительном масле или жиру до золотистой корочки.
Корюшка будет вкусной сама по себе уже на этом этапе.
Шаг 2: Секретный маринад (на 1 кг рыбы)
Маринад — это то, что дает вкус. На один литр воды нам понадобится много овощей: по 400 грамм лука и моркови.
И еще не забудьте добавить несколько горошин душистого перца и доведите воду со всеми ингредиентами до кипения.
Шаг 3: Сборка и терпение
Возьмите глубокую ёмкость или обычную стеклянную банку. Плотно уложите туда жареную корюшку и залейте маринадом.
Теперь самое сложное — нужно подождать. Рыба должна постоять в холодильнике хотя бы 12 часов. За это время она пропитается соками, овощами и розмарином.
Почему это стоит попробовать?
Маринование жареной рыбы — это старая северная традиция. Во-первых, так корюшка хранится гораздо дольше. Во-вторых, маринад делает её нежной, а уксусная или овощная среда размягчает мелкие кости.
Кстати, интересный факт: корюшку называют «рыбой-огурцом» из-за её свежего запаха. После маринования этот запах уходит, но взамен появляется такой богатый вкус, что остановиться просто невозможно.