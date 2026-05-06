Городовой / Город / Имена на бортах и курс на ЗСД: по Малой Невке впервые пройдет «Бессмертный флот»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
5 литров в уличный туалет — и никакой вони все лето: 2 ингредиента для вечной свежести Полезное
За бирюзовой водой и прогулками над болотом: выбираем маршрут из Петербурга на праздники Город
Как провести время на Байкале летом 2026 года - план на июнь, июль и август: черноморское побережье "просто отдыхает" Полезное
Центр в режиме крепости: как будут охранять Петербург 9 Мая и что с собой лучше не брать Город
1 ч. ложка на литр воды – и спатифиллум распустит десятки парусов: даже задохлик превратится в шедевр Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Имена на бортах и курс на ЗСД: по Малой Невке впервые пройдет «Бессмертный флот»

Опубликовано: 6 мая 2026 01:29
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Имена на бортах и курс на ЗСД: по Малой Невке впервые пройдет «Бессмертный флот»
Имена на бортах и курс на ЗСД: по Малой Невке впервые пройдет «Бессмертный флот»
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Корабли пройдут по акватории Малой Невки - от Большого Петровского моста до ЗСД и Петровского фарватера.

В этом году 9 Мая в Петербурге станет еще более символичным. К привычным шествиям добавится новое событие — акция «Бессмертный флот». Это дань памяти морякам, которые защищали Ленинград и остались навсегда в водах Балтики.

Что это за акция?

Многие привыкли к «Бессмертному полку» на улицах города. Теперь традиция выходит в акваторию. По Малой Невке пройдет колонна из 30 судов, сообщил руководитель городского штаба движения «Бессмертный полк России» Кирилл Смирнов на пресс-конференции ТАСС.

Главная деталь — оформление. На бортах закрепят портреты экипажей и названия легендарных кораблей времен Великой Отечественной.

Суда украсят военно-морскими флагами и патриотической символикой. Это будет настоящий парад памяти на воде.

Кто выйдет в море?

Состав участников очень разный. У штурвалов встанут опытные капитаны. Вместе с ними на борт поднимутся ветераны спецоперации и священники.

Организаторы, среди которых яхт-клуб «Нева» и «Бессмертный полк России», получили поддержку церкви. Акцию лично благословил митрополит Варсонофий.

Почему это важно для Петербурга?

Балтийский флот сыграл ключевую роль в спасении города. Корабли не только отбивали атаки врага, но и перевозили грузы, эвакуировали людей.

Многие экипажи погибли во время тяжелейшего Таллинского перехода или при обороне фортов. «Бессмертный флот» — это способ сказать «спасибо» тем, чьим домом стала морская глубина.

Как увидеть шествие?

Если хотите посмотреть на необычный парад, приходите к двум часам дня.

  • Когда: 9 мая в 14:00.
  • Откуда: Старт от Петровской косы, 9 (Центральный яхт-клуб).
  • Маршрут: Корабли пройдут от Большого Петровского моста по Малой Невке в сторону ЗСД и Петровского фарватера.
Город