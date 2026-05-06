Имена на бортах и курс на ЗСД: по Малой Невке впервые пройдет «Бессмертный флот»

В этом году 9 Мая в Петербурге станет еще более символичным. К привычным шествиям добавится новое событие — акция «Бессмертный флот». Это дань памяти морякам, которые защищали Ленинград и остались навсегда в водах Балтики.
Что это за акция?
Многие привыкли к «Бессмертному полку» на улицах города. Теперь традиция выходит в акваторию. По Малой Невке пройдет колонна из 30 судов, сообщил руководитель городского штаба движения «Бессмертный полк России» Кирилл Смирнов на пресс-конференции ТАСС.
Главная деталь — оформление. На бортах закрепят портреты экипажей и названия легендарных кораблей времен Великой Отечественной.
Суда украсят военно-морскими флагами и патриотической символикой. Это будет настоящий парад памяти на воде.
Кто выйдет в море?
Состав участников очень разный. У штурвалов встанут опытные капитаны. Вместе с ними на борт поднимутся ветераны спецоперации и священники.
Организаторы, среди которых яхт-клуб «Нева» и «Бессмертный полк России», получили поддержку церкви. Акцию лично благословил митрополит Варсонофий.
Почему это важно для Петербурга?
Балтийский флот сыграл ключевую роль в спасении города. Корабли не только отбивали атаки врага, но и перевозили грузы, эвакуировали людей.
Многие экипажи погибли во время тяжелейшего Таллинского перехода или при обороне фортов. «Бессмертный флот» — это способ сказать «спасибо» тем, чьим домом стала морская глубина.
Как увидеть шествие?
Если хотите посмотреть на необычный парад, приходите к двум часам дня.
- Когда: 9 мая в 14:00.
- Откуда: Старт от Петровской косы, 9 (Центральный яхт-клуб).
- Маршрут: Корабли пройдут от Большого Петровского моста по Малой Невке в сторону ЗСД и Петровского фарватера.