1 ч. ложка на литр воды – и спатифиллум распустит десятки парусов: даже задохлик превратится в шедевр

В последние годы спатифиллум завоевал огромную популярность как комнатное растение, благодаря своему изящному и пышному цветению. Он также ассоциируется с символами любви и гармонии, что привело к его неофициальному названию «женское счастье».
Однако, вопреки распространенным представлениям и рекламным заявлениям, добиться цветения спатифиллума может быть непросто. Это растение требует тщательного ухода и создания определенных условий. В весенний период особенно важно обеспечить ему правильное питание.
Агроном Ксения Давыдова рекомендует вносить подкормку каждые три недели.
Оптимальным выбором является препарат «Агрикола», содержащий калий, азот и фосфор. Эти элементы критически важны для обеспечения цветения растения. Калий способствует формированию крепких бутонов и обильному цветению, а фосфор укрепляет корневую систему.
Важным аспектом является правильное приготовление подкормки.
Специалист рекомендует разводить препарат «Агрикола» в пропорции одна чайная ложка на два литра теплой воды, температура которой должна быть немного выше комнатной. После тщательного перемешивания раствор следует вносить под корень.
