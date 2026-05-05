Вместо чека за парковку — знак «Остановка запрещена»: с 18 мая Думская полностью меняет схему движения

Центральный район разрабатывает концепцию модернизации Думской улицы.

Знаменитая Думская улица в Петербурге окончательно прощается со своим автомобильным прошлым. С 18 мая здесь полностью ликвидируют платную парковку. Соответствующее распоряжение уже подписано в Комтрансе.

Что именно изменится?

Раньше на Думской можно было оставить 88 машин (включая места для инвалидов). Теперь всё меняется. Вместо привычной разметки появятся знаки «Зона с ограничением остановки».

Это значит, что бросить машину «на минутку» тоже не получится.

Зачем это нужно?

Власти города решили превратить Думскую в полноценную пешеходную зону. Это логичное продолжение «зачистки» улицы.

Если раньше Думская ассоциировалась только с шумными барами и сомнительными приключениями, то теперь из неё хотят сделать приличное место для прогулок.

Улицу адаптируют под огромные потоки туристов и местных жителей. Вместо плотных рядов припаркованных авто здесь должно появиться пространство для отдыха.

Скорее всего, здесь поставят скамейки, новое освещение и, возможно, озеленение.

Не только плитка и лавочки

Масштабная переделка Думской — это лишь часть большого плана по обновлению Центрального района. На нужды района запросили внушительную сумму — 5,6 миллиарда рублей.

Напомним, что процесс превращения Думской в пешеходную зону начался не вчера. Еще осенью прошлого года здесь запретили парковку. Теперь же ограничения коснутся всей улицы целиком.

Для тех, кто привык ездить в центр на машине, это плохая новость — мест станет еще меньше. Но для тех, кто любит гулять по Петербургу без шума моторов под боком, Думская наконец-то станет приятным местом.