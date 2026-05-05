Городовой / Город / Вместо чека за парковку — знак «Остановка запрещена»: с 18 мая Думская полностью меняет схему движения
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Имена на бортах и курс на ЗСД: по Малой Невке впервые пройдет «Бессмертный флот» Город
5 литров в уличный туалет — и никакой вони все лето: 2 ингредиента для вечной свежести Полезное
За бирюзовой водой и прогулками над болотом: выбираем маршрут из Петербурга на праздники Город
Как провести время на Байкале летом 2026 года - план на июнь, июль и август: черноморское побережье "просто отдыхает" Полезное
Центр в режиме крепости: как будут охранять Петербург 9 Мая и что с собой лучше не брать Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Вместо чека за парковку — знак «Остановка запрещена»: с 18 мая Думская полностью меняет схему движения

Опубликовано: 5 мая 2026 19:52
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Вместо чека за парковку — знак «Остановка запрещена»: с 18 мая Думская полностью меняет схему движения
Вместо чека за парковку — знак «Остановка запрещена»: с 18 мая Думская полностью меняет схему движения
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Центральный район разрабатывает концепцию модернизации Думской улицы.

Знаменитая Думская улица в Петербурге окончательно прощается со своим автомобильным прошлым. С 18 мая здесь полностью ликвидируют платную парковку. Соответствующее распоряжение уже подписано в Комтрансе.

Что именно изменится?

Раньше на Думской можно было оставить 88 машин (включая места для инвалидов). Теперь всё меняется. Вместо привычной разметки появятся знаки «Зона с ограничением остановки».

Это значит, что бросить машину «на минутку» тоже не получится.

Зачем это нужно?

Власти города решили превратить Думскую в полноценную пешеходную зону. Это логичное продолжение «зачистки» улицы.

Если раньше Думская ассоциировалась только с шумными барами и сомнительными приключениями, то теперь из неё хотят сделать приличное место для прогулок.

Улицу адаптируют под огромные потоки туристов и местных жителей. Вместо плотных рядов припаркованных авто здесь должно появиться пространство для отдыха.

Скорее всего, здесь поставят скамейки, новое освещение и, возможно, озеленение.

Не только плитка и лавочки

Масштабная переделка Думской — это лишь часть большого плана по обновлению Центрального района. На нужды района запросили внушительную сумму — 5,6 миллиарда рублей.

Напомним, что процесс превращения Думской в пешеходную зону начался не вчера. Еще осенью прошлого года здесь запретили парковку. Теперь же ограничения коснутся всей улицы целиком.

Для тех, кто привык ездить в центр на машине, это плохая новость — мест станет еще меньше. Но для тех, кто любит гулять по Петербургу без шума моторов под боком, Думская наконец-то станет приятным местом.

Город