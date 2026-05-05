"Шпарит" зеленцы даже в холодное лето: этот гибрид отличается высокой лежкостью и длительным периодом плодоношения – рекомендации агронома

Даже в условиях короткого и прохладного лета можно получить отличный урожай огурцов. Существуют гибриды, демонстрирующие высокую урожайность несмотря на неблагоприятные погодные условия. Эти гибриды характеризуются повышенной устойчивостью к заболеваниям, быстрым созреванием и превосходными вкусовыми качествами.
В качестве примера агроном Ксения Давыдова привела гибрид "По щучьему Велению F1". Данный сорт не относится к раннеспелым (период созревания составляет 50–55 дней), однако обеспечивает продолжительное плодоношение.
Растение формирует один стебель практически без боковых побегов, что позволяет достичь плотности посадки до 6 растений на квадратный метр. Гибрид производит небольшие плоды (около 9 сантиметров) правильной формы с выраженными бугорками.
Сбор урожая огурцов возможен до наступления заморозков. Плоды обладают сладковатым вкусом и хорошей лежкостью.
Посев семян на рассаду рекомендуется производить в конце апреля, а высадку в открытый грунт — в конце мая – начале июня, когда растения достигнут фазы 3–4 настоящих листьев.
Для обеспечения второго урожая в конце августа рекомендуется осуществлять внекорневые подкормки комплексными минеральными удобрениями.
