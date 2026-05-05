Агроном назвал сорта редиса, которые можно сажать всё лето: корнеплоды сочные и вкусные — никаких стрелок и горечи

Многие дачники очень ценят редис и стремятся выращивать его весь сезон. Однако, большинство сортов не пригодны для летнего выращивания из-за склонности к стрелкованию. Этот процесс приводит к потере питательных веществ и формированию горьких корнеплодов.
Однако существуют сорта, адаптированные для культивации в летний период, обеспечивающие сочные и вкусные корнеплоды. Подборка таких сортов была представлена садоводом Надеждой Коробченко, автором Дзен-канала «А я такая в огороде».
«Престо». Этот новый раннеспелый сорт достигает зрелости всего за 18 дней. Важно своевременно собирать урожай для сохранения оптимальных вкусовых характеристик.
«Черриэтт». Этот сорт подходит для посева на протяжении всего летнего сезона. Он демонстрирует устойчивость к стрелкованию и высокое качество. Корнеплоды этого сорта крупные, однородные и сочные, достигая диаметра до 6 см.
«Меркадо». Этот поздний сорт редиса созревает за 25–30 дней. Он устойчив к стрелкованию и обладает отличной лёжкостью. Мякоть корнеплода характеризуется легкой сладостью с умеренным острым привкусом.
Гибрид "Первенец F1" является ультраранним, обеспечивая сбор урожая на 17-20 день после посева. Плоды данного сорта отличаются крупным размером, сочностью и сладким вкусом. Корнеплоды устойчивы к растрескиванию и стрелкованию.
Ранее мы рассказали, что делать с позеленевшей почвой в теплице.