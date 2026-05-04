Из Калининграда с любовью: первый Soueast S07 открыл сезон, а Chery захватил вторичку Петербурга

За 2025 год в Петербурге зарегистрировали 137 новых машин Soueast.

В Петербурге официально «распечатали» продажи новой для нас марки — Soueast. Первый кроссовер этой марки уже нашел своего владельца. Давайте разберемся, что это за машины и почему вторичный рынок в городе бьет рекорды.

Откуда взялся Soueast?

Если вы раньше не слышали это название — не пугайтесь. Это китайский бренд, который теперь прописался в России.

Собирают машины не в Поднебесной, а в нашем родном Калининграде на заводе «Автотор». Раньше там делали BMW и Kia, а теперь выпускают «китайцев».

Первым в Петербурге купили кроссовер Soueast S07. По сути, это близкий родственник известных многим машин Jetour и Chery.

Под капотом у него знакомая техника, а внутри — куча электроники и современные «фишки». Пока марка только разгоняется: за первый квартал 2026 года в Петербурге на учет поставили всего три таких кроссовера, рассказал автоэксперт Денис Гаврилов.

Подержанные машины: все еще в топе

Пока новые бренды осваиваются, петербуржцы продолжают активно скупать авто с пробегом. За первые три месяца 2026 года в городе оформили почти 42 тысячи сделок. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

Кто в лидерах? Тут без сюрпризов. Пятерка самых любимых марок у нас такая:

Lada (классика, дешево в ремонте). Volkswagen. Kia. BMW. Hyundai.

Люди по-прежнему доверяют проверенным «европейцам» и «корейцам», даже если они уже не первой свежести.

Старички уступают дорогу

Интересно, что некоторые легенды прошлого начинают сдавать позиции. Продажи подержанных Ford, Renault и Mercedes-Benz пошли вниз. Запчасти на них достать всё сложнее и дороже, поэтому многие решают сменить их на что-то более свежее.

А вот кто по-настоящему «рвет» рынок, так это Chery. Продажи их машин с пробегом подскочили на невероятные 170%. Те, кто покупал китайские авто пару лет назад, теперь активно перепродают их, и спрос на них только растет.