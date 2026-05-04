Городовой / Город / 7 миллиардов рублей за ровные дороги: в Петербурге пересчитают все люки и обновят 80 магистралей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вы забудете об обычном маринованном луке: к шашлыку теперь готовлю этот хрустящий вариант Полезное
Яблочные дольки и капля сливок: как превратить весенние сморчки и строчки в гастрономический изыск Город
Удача, перемены или отдых: а что достанется в мае вам? Гороскоп для каждого знака Зодиака на последний месяц весны Полезное
Ловушка стабильности: почему каждый десятый петербуржец жалеет о смене профессии Город
Агроном назвал сорта редиса, которые можно сажать всё лето: корнеплоды сочные и вкусные — никаких стрелок и горечи Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

7 миллиардов рублей за ровные дороги: в Петербурге пересчитают все люки и обновят 80 магистралей

Опубликовано: 4 мая 2026 19:33
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
7 миллиардов рублей за ровные дороги: в Петербурге пересчитают все люки и обновят 80 магистралей
7 миллиардов рублей за ровные дороги: в Петербурге пересчитают все люки и обновят 80 магистралей
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Дорожникам придется привести в порядок 80 крупных объектов.

Весна в Петербурге — это не только корюшка и белые ночи, но и старт сезона дорожных работ. В этом году городские власти решили взяться за дело основательно: на обновление дорог выделили внушительные 7,19 миллиарда рублей.

Масштабная «перекатка» асфальта

План на этот сезон — привести в порядок 80 крупных объектов. Если считать в адресах, то их больше двух тысяч, сообщает neva.today.

  • На Севере (Выборгский, Приморский, Курортный и Кронштадтский районы) обновят почти полмиллиона «квадратов» дорог.
  • На Юге (включая исторический центр — Адмиралтейский и Центральный районы) объемы еще больше — свыше 550 тысяч кв. метров.

Что именно будут делать?

Это не просто «латочный» ремонт. Рабочие снимут старый слой асфальта, положат новый, поправят бордюры и ливневки, чтобы после дождей не стояли огромные лужи. В конце обязательно нанесут свежую разметку и починят тротуары там, где плитка уже «поплыла».

Когда закончат?

Важный момент: контракты долгосрочные. Основной рывок сделают сейчас, но полностью все работы по этим договорам завершат к ноябрю 2027 года.

Так что дорожная техника станет привычной частью городского пейзажа на ближайшие три с лишним года.

Пять новых мостов: от мечты к реальности

На недавней встрече в Петербурге губернатор Александр Беглов представил Владимиру Путину обновленный план развития города до 2035 года.

Самая громкая новость — строительство сразу пяти новых мостов через Неву.

Вот главные из них:

  1. Большой Смоленский мост. Его уже начали строить. Это будет первый за последние 40 лет новый разводной мост в городе. Он соединит берега в районе проспекта Обуховской Обороны и Октябрьской набережной. Ждем открытия в 2028 году.
  2. Арсенальный мост. Он должен связать Арсенальную улицу с Калужским переулком, разгрузив Литейный мост.
  3. Новоадмиралтейский мост. Проект, который обсуждали годами, снова в строю. Он даст еще один выезд с Васильевского острова.
  4. Мост в Отрадном. Это часть будущего проекта КАД-2. Вторая кольцевая дорога нужна городу как воздух, чтобы убрать транзитные фуры с нынешней КАД.

Город