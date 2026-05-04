7 миллиардов рублей за ровные дороги: в Петербурге пересчитают все люки и обновят 80 магистралей

Весна в Петербурге — это не только корюшка и белые ночи, но и старт сезона дорожных работ. В этом году городские власти решили взяться за дело основательно: на обновление дорог выделили внушительные 7,19 миллиарда рублей.
Масштабная «перекатка» асфальта
План на этот сезон — привести в порядок 80 крупных объектов. Если считать в адресах, то их больше двух тысяч, сообщает neva.today.
- На Севере (Выборгский, Приморский, Курортный и Кронштадтский районы) обновят почти полмиллиона «квадратов» дорог.
- На Юге (включая исторический центр — Адмиралтейский и Центральный районы) объемы еще больше — свыше 550 тысяч кв. метров.
Что именно будут делать?
Это не просто «латочный» ремонт. Рабочие снимут старый слой асфальта, положат новый, поправят бордюры и ливневки, чтобы после дождей не стояли огромные лужи. В конце обязательно нанесут свежую разметку и починят тротуары там, где плитка уже «поплыла».
Когда закончат?
Важный момент: контракты долгосрочные. Основной рывок сделают сейчас, но полностью все работы по этим договорам завершат к ноябрю 2027 года.
Так что дорожная техника станет привычной частью городского пейзажа на ближайшие три с лишним года.
Пять новых мостов: от мечты к реальности
На недавней встрече в Петербурге губернатор Александр Беглов представил Владимиру Путину обновленный план развития города до 2035 года.
Самая громкая новость — строительство сразу пяти новых мостов через Неву.
Вот главные из них:
- Большой Смоленский мост. Его уже начали строить. Это будет первый за последние 40 лет новый разводной мост в городе. Он соединит берега в районе проспекта Обуховской Обороны и Октябрьской набережной. Ждем открытия в 2028 году.
- Арсенальный мост. Он должен связать Арсенальную улицу с Калужским переулком, разгрузив Литейный мост.
- Новоадмиралтейский мост. Проект, который обсуждали годами, снова в строю. Он даст еще один выезд с Васильевского острова.
- Мост в Отрадном. Это часть будущего проекта КАД-2. Вторая кольцевая дорога нужна городу как воздух, чтобы убрать транзитные фуры с нынешней КАД.