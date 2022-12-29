Владимир Путин

Три года с Бегловым. Чего Петербург так и не получил?

За три года управления Санкт-Петербургом Александр Беглов успел сделать десятки обещаний, которые выполнять, похоже, даже не собирался. Причем в различных сферах – строительство, благоустройство, здравоохранение, общественный транспорт… Мы собрали и объединили только самые громкие.