Город посетил Владимир Путин.
Китай стал еще доступнее, и теперь у нас есть уйма времени, чтобы изучить Поднебесную вдоль и поперек.
Власти мониторят запасы на нефтебазах.
Дети смогут воспользоваться "Пушкинской картой".
Владимир Путин дал поручение поставить монумент первому генерал-губернатору города.
Город простился с актрисой 12 июня.
Актер посетил ПМЭФ.
С берегов смонтировали два рабочих моста.
Вот какие сайты будут работать.
Испытания труб не не проводятся уже сегодня.
Главная тема форума - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему".
Хорошие новости для российских туристов.
Дорожникам придется привести в порядок 80 крупных объектов.
Добраться в Йошкар-Олу из Санкт-Петербурга можно на поезде с пересадками или на автомобиле.
В Северной столице сейчас строят пять разводных мостов.
Путин встретился с главой МИД Ирана.
Президент отметил, что барьеры тормозят развитие.
Дмитрий Песков рассказал о напряженном графике президента.
Консультации между двумя странами носят регулярный характер.
В Таврическом дворце Санкт-Петербурга пройдет заседание Совета законодателей РФ.