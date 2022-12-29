Владимир Путин

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Минобороны показало, как организован быт участников учений «Восток-2022».
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Эстрадная певица получила звание народной артистки России и задумалась о новой карьере.
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В Сети завирусился ролик с прогуливающимся по Даунинг-стрит, 10 хвостатым.
Законотворцы задумались о новом нерабочем дне.
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Правительство решило не доверять традиционные семейные ценности западным святым.
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За три года управления Санкт-Петербургом Александр Беглов успел сделать десятки обещаний, которые выполнять, похоже, даже не собирался. Причем в различных сферах – строительство, благоустройство, здравоохранение, общественный транспорт… Мы собрали и объединили только самые громкие.