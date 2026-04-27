Городовой / Город / Гимнастика, Иран и рабочие встречи: Путин посетит школу имени своего тренера
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Гимнастика, Иран и рабочие встречи: Путин посетит школу имени своего тренера

Опубликовано: 27 апреля 2026 13:50
 Проверено редакцией
Global Look Press / Kremlin Pool
Дмитрий Песков рассказал о напряженном графике президента.

Владимир Путин приехал в Санкт-Петербург. Его график расписан буквально по минутам. Как говорит Дмитрий Песков, дел у президента сегодня невпроворот.

Законы и личные встречи

Первым делом президент выступил на Совете законодателей, а также отдельно пообщаться с Валентиной Матвиенко.

Гости из Ирана

В Петербурге сегодня обсуждают не только наши внутренние дела. Путин встретится с представителями Ирана. Сейчас отношения с этой страной для России в приоритете: это и торговля, и новые транспортные пути. Такие встречи помогают странам стать ближе.

Дети и спорт

Пожалуй, самая приятная часть поездки — визит в школу олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина. Это место для президента особенное, ведь Рахлин был его первым тренером по дзюдо и близким человеком.

Школу строили четыре года, и результат того стоил. Теперь там занимаются сотни детей: кто-то крутит ленты в художественной гимнастике, кто-то фехтует, а кто-то учится броскам на татами.

Разговор с губернатором

Кроме того Путин встретится с Александром Бегловым.

"В заключение своего пребывания сегодня в Санкт-Петербурге президент побеседует с Бегловым, проведет рабочую встречу с Бегловым", - отметил Песков.

Глава города должен отчитаться, как живет Петербург. Обычно на таких встречах обсуждают самые приземленные вещи: стройку метро, ремонт дорог и новые школы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью